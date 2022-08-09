 

Отменено чрезвычайное положение в связи с пожарами в трех районах Якутии

09.08.2022, 9:00, Разное
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По сообщению пресс-службы правительства Якутии, во вторник в трех районах Якутии в связи со стабилизацией пожарной обстановки был снят режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
“В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки режим ЧС муниципального характера постепенно снимается. В правительстве сообщили, что в последние дни режим ЧС был снят в Мирнинском, Нерюнгринском и Таттинском районах. Правительство сообщило, что с начала августа потушено 138 природных пожаров. Однако режим чрезвычайной ситуации сохраняется в Алданском (Верхневилюйском), Нюрбинском (Среднеколымском) и Усть-Майском районах.

Среднеколымский и Верхневилюйский готовы снять режим ЧС при условии, что в ближайшие дни не возникнет новых лесных пожаров: Два пожара были потушены в Жиганске и по одному в Верхневилюйском и Булунском. Шесть лесных пожаров площадью 35 297 га были обнаружены в Алданском (Верхневилюйском), Нюрбинском Среднеколымском и Усть-Майском.

Во вторник утром был обнаружен один лесной пожар на площади 4 га в Алданском. Этот лесной пожар входит в общее число 39 пожаров. В прошлом году в регионе произошло 178 лесных пожаров на площади более 3,6 млн га. В Якутии, которая является самым пожароопасным регионом страны, насчитывается 256,1 млн га лесных угодий (83,4%) В прошлом году произошло 1 696 лесных пожаров на общей площади 7,9 млн га. Чтобы ускорить борьбу с лесными пожарами, 19 июля в Хабаровске Якутии был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. В настоящее время на территории республики действует режим чрезвычайной ситуации в лесах.


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