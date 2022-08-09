Кисида стал первым действующим премьер-министром, посетившим Музей атомной бомбы в Нагасаки

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил во вторник Музей атомной бомбы в Нагасаки, чтобы отметить 25-ю годовщину американской ядерной бомбардировки Нагасаки.

О визите пояснила администрация музея. По данным Kyodo, Кисида – единственный действующий премьер-министр, посетивший музей. Главы правительств Японии и иностранные высокопоставленные гости регулярно посещают Музей атомной бомбы в Хиросиме. Он был открыт в 1996 году.

Он заявил, что Япония будет придерживаться трех неядерных принципов (не иметь, не производить и не ввозить на нашу территорию ядерное оружие – прим. ТАСС). Мы будем работать над тем, чтобы сбалансировать реалии опасной среды безопасности и мечту о мире без ядерного оружия. Бомбардировщик B-29 майора Чарльза Суини первоначально был нацелен на Кокуру, расположенную на северной стороне острова Кюсю. Так случилось, что 9 августа над Кокурой была плотная облачность.

Суини развернул самолет на юго-запад и взял курс на Нагасаки. Хотя эта бомба была в два раза мощнее бомбы “Little Boy”, которая была применена в Хиросиме 6 августа, ее ущерб был немного меньше из-за плохого прицеливания и рельефа местности. Последствия бомбардировки оказались катастрофическими.

В результате взрывов погибло 70 000 человек. Их целью было ускорить капитуляцию Японской империи. Это был первый случай в истории, когда ядерное оружие было использовано в военных целях. Однако Соединенные Штаты отказываются признать свою моральную ответственность и оправдывают такие действия “военной необходимостью”.