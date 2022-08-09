Объем продаж беспошлинной торговли Хайнаня на выставке в Хайкоу превысил $231 млн

В ходе Китайской международной выставки потребительских товаров объем продаж десяти магазинов беспошлинной торговли в провинции Хайнань на юге Китая превысил 1,56 млрд юаней. Это примерно 231 млн долларов США.

Об этом рассказал новостной портал Nanhaiwan. Читайте такжеСпециальный проектБудущее провинции Хайнань.

Средняя дневная продажа достигла 200 млн юаней, или около 29,6 млн долларов. В статье также упоминается, что среднедневные продажи достигли 200 млн юаней, или около 29,6 млн долларов.

В ярмарке приняли участие более 2,8 миллиона брендов, представляющих более 60 стран и регионов. Результаты показывают, что в 2021 году объем продаж в магазинах беспошлинной торговли на Хайнане увеличится на 84% и составит 60 млрд юаней, или около 9,4 млрд долларов.