«Союз-2.1б» с иранским спутником и 16 малыми аппаратами стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая должна вывести на орбиту иранский спутник «Хайям» и 16 малых космических аппаратов, стартовала с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

Примерно через девять минут головной блок в составе разгонного блока и спутников отделится от третьей ступени ракеты. После чего выведение на орбиту продолжит «Фрегат», передает ТАСС.

Как ранее сообщали в Роскосмосе, в качестве попутной нагрузки будет выведено 16 малых космических аппаратов, которые были созданы ведущими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями. В частности, в космос запущены малые спутники CubeSX-HSE-2, «Монитор-1», UTMN, CYCLOPS, Siren, на борту которого находятся ростки белгородской сирени, «КАИ-1», «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвейс», MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

Малые аппараты создавались в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, Научно-исследовательском институте ядерной физики им. Д. В. Скобельцына, Тюменском государственном университете, Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева и других вузах, а также в компании «Геоскан» и других организациях.

Аппараты предназначены для научных исследований, отработки технологий межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.

Напомним, в феврале 2021 года генеральный конструктор научно-производственной корпорации «БАРЛ» Валерий Лабутин, компания которого договорилась с иранцами о создании для них комплекса дистанционного зондирования планеты, сообщил, что аппарат будет запущен летом 2021 года.

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