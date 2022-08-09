 

Стало известно о способности новых снарядов «Краснополь» выбирать цель

09.08.2022, 8:50, Новости дня
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Модернизированные управляемые снаряды «Краснополь-М2» получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы, информирует российский журнал для военачальников «Военная мысль».

Согласно публикации, в ходе испытаний нового комплекса вооружения была проведена одновременная залповая стрельба управляемыми снарядами «Краснополь-М2» из двух орудий по групповой цели, состоящей из списанного танка и мишенного щита, передает РИА «Новости».

При этом каждый снаряд наводился индивидуально на конкретную цель за счет их подсветки наземными лазерными целеуказателями-дальномерами в разных режимах излучения.

По приведенным изданием материалам, модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень практически одновременно с высокой точностью. При этом расстояние между целями составляло всего около 20 метров.

Ранее корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь» после модификации концерном «Калашников» получил увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества.

Напомним, в Ростехе сообщили, что российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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