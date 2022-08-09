 

В Тайбэе визит Пелоси на Тайвань назвали предлогом для китайских военных учений

09.08.2022, 8:50, Новости дня
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Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй стал лишь предлогом для проведения Китаем широкомасштабных военных учений у острова, нацеленных на «изменение статуса-кво в Тайваньском проливе», выразил мнение глава МИД Тайваня Джозеф У.

«Истинное намерение Китая, стоящее за этими маневрами, состоит в том, чтобы изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе. Пекин использовал визит Пелоси лишь «в качестве предлога» для таких действий», – передает ТАСС его слова.

При этом Джозеф У назвал учения «серьезной провокацией», подрывающей мир и безопасность в регионе и оказавшей влияние на международные перевозки и торговлю.

По словам главы внешнеполитического ведомства, маневры являются частью стратегии КНР «по подготовке к военному вторжению» на Тайвань. Он предполагает, что с этой целью Китай проводит запуски ракет, а также кибератаки, прибегает к дезинформации, экономическому давлению в «попытке ослабить общественный дух на Тайване».

«Продолжающиеся попытки Китая запугать Тайвань не вызовут у нас паники», – подчеркнул Джозеф У, добавив, что Тайвань «будет твердо защищать свой суверенитет, свободу, демократию и процветание».

Помимо прочего, политик заявил, что Пекин полон решимости установить полный контроль над всем Тайваньским проливом и через него соединить Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, «чтобы вся эта акватория стала его внутренними водами». При этом пусками баллистических ракет КНР «пытается удержать другие страны от вмешательства» в силовое решение тайваньского вопроса, заключил Джозеф У.

Накануне в Пентагоне заявили, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости.

Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.

Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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