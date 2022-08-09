«Хоббиты» Флореса жили рядом с карликовыми слонами, огромными ящерицами и гигантскими аистами

Возможно, нет более загадочного древнего человеческого племени, чем “хоббиты” с острова Флорес (Homo floresiensis) в Индонезии, которые достигали в высоту около 1 метра.

Считается, что последние из “хоббитов” вымерли около 13 тысяч лет назад и какое-то они время соседствовали с людьми современного типа, для которых казались маленькими дикими уродцами.

Остров Флорес довольно крупный, его площадь составляет 13,540 км² и сейчас на нем вполне комфортно проживают почти 2 млн человек. Но тысячи лет назад его животный мир был куда более богатым и маленькому племени “хоббитов” приходилось нелегко как в добывании пищи, так и спасении от хищников.

Ранее ученые выяснили, что в одно время с “хоббитами” на Флоресе обитали карликовые слоны стегодоны (Stegodon florensis insularis), очень крупные крысы, и громадные плотоядные ящерицы, которые сейчас остались лишь на Комодских островах – комодские драконы.

Соседями “хоббитов” также были аномально высокие аисты из рода марабу (Leptoptilos robustus). Рост этих птиц достигал 1,8 метра, а вес более 16 кг.

Хотя для взрослого “хоббита” такой хищник скорее всего не представлял большой угрозы, ученые считают, что эти гигантские аисты вполне интенсивно охотились на их маленьких детей.

Когда останки этих хищных гигантов были впервые найдены в пещере Флореса, считалось, что эти птицы не могли летать, слишком они были большими и громоздкими. Но недавнее исследование их костей показало, что они были очень развитыми и способными к активному полету.

Можно только представить себе ужас “хоббитов”, когда в небе появлялась эта птица, снижалась, хватала клювом младенца, взмывала с ним вверх и улетела прочь.

Гигантские марабу, вероятно, также охотно поедали детенышей комодских варанов, но в основном они предпочитали падаль, а их ближайшими конкурентами в этом деле были крупные флоресские стервятники.

В пещере Лян Буа на Флоресе ученые обнаружили целое скопление костей гигантских аистов марабу, однако на них не было найдено ни следов от когтей и зубов комодских драконов, ни царапин или следов от зубов “хоббитов”, так что либо эти птицы умерли своей смертью, либо их погубило что-то иное.