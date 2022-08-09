 

Мединский: чуму в Европу в XIV веке занёс украинский «корабль мужеложцев»

09.08.2022, 7:33, Разное
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В Российском военно-историческом обществе (РВИО) состоялась презентация фундаментального исследования «Черная смерть XIV века: причины и последствия».

Документ кардинально меняет устоявшиеся представления о крупнейшей в истории пандемии чумы. Специалистам удалось доказать, что особо опасную инфекцию в Европу занесли представители нетрадиционной сексуальной ориентации, которые прибыли на корабле «Mors atra» в Венецию с территории современной Украины.

– Представленная сегодня монография – это плод многолетнего труда ведущего научного коллектива, каждый изложенный авторами тезис подкреплён ссылкой на авторитетные источники. Что касается начала эпидемии, то нулевым пациентом стал купец-гомосексуалист из города Хортица, будущей столицы Запорожской Сечи. Он отправился торговать в Италию, по дороге вступая в беспорядочные половые связи и заражая чёрной смертью всех своих партнёров, – заявил глава РВИО Владимир Мединский.

Свои выводы историки основывают на нескольких документах, которые были обнаружены в 2020 году в архиве Ватикана. Описывая драматическое развитие эпидемии, папский нунций Демитрио Адрелли писал о «корабле мужеложцев, которые привезли мор в Италию».

Информацию о роли гомосексуалистов в начале пандемии подтверждает и другой средневековый хронист.

– И настал год 1346 от Рождества Христова. И прибыл из Восточной Сарматии корабль с развратными мужами. И не было среди них женщин, а похоть они удовлетворяли свою, деля ложе друг с другом. И разгневался Господь за грехи их. И послал мор страшный, который не знал пощады ни к монахам, ни к детям, ни к государям, – писал флорентийский летописей Бонаюти Бальдассаре.

Напомним, жертвами «Чёрной смерти» в середине XIV столетия стало более 100 миллионов человек – пандемию не пережил каждый третий европеец.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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