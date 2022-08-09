Ученые: После смерти человек осознает, что он умер

В последние десятилетия ученые изучали околосмертные переживания (ОП) в попытке понять, как мозг переносит смерть и вообще, есть ли жизнь после смерти. Некоторые люди, у которых был ОП, могут точно сообщить о том, что происходило вокруг них, даже если медицинские работники считали их клинически мертвыми или на тот момент без сознания.

Хотя точные механизмы, лежащие в основе ОП, остаются неясными, исследования показывают, что мы остаемся в сознании от двух до 20 секунд после остановки дыхания и сердцебиения.

Время смерти считается, когда у человека произошла остановка сердца, то есть прекращение электрического импульса, вызывающего сердцебиение. В результате сердце блокируется. Этот момент, когда сердце останавливается, по мнению медицинских работников, является самым четким признаком смерти.

Но что происходит внутри нашего разума во время этого процесса? Смерть сразу настигает наш субъективный опыт или она медленно подкрадывается?

Ученые изучали околосмертные переживания в попытке понять, как смерть преодолевает мозг. То, что они обнаружили, поразительно: волна электричества поступает в мозг за несколько мгновений до смерти мозга. Одно исследование 2013 года, в котором изучались электрические сигналы внутри голов крыс, показало, что грызуны вошли в состояние повышенной готовности непосредственно перед смертью.

Некоторые ученые считают, что ОП вызваны уменьшением кровотока в сочетании с аномальным электрическим поведением внутри мозга. Итак, стереотипный туннель белого света может быть вызван всплеском нервной активности. Доктор Сэм Парния – директор по исследованиям в области интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школе Лангоне Нью-Йоркского университета в Нью-Йорке. Он и его коллеги исследовали, как именно умирает мозг.

В предыдущей работе доктор Парния проводил исследования на животных, изучая моменты до и после смерти. Он также исследовал околосмертные переживания.

– Много раз те, у кого был такой опыт, рассказывали о том, как они плавали по комнате и осознавали, что медицинская команда работает над их телом, – сказал доктор Парния в интервью Live Science. – Они будут описывать наблюдение за работой врачей и медсестер, и они будут описывать осознание полных разговоров, визуальных событий, которые происходили, которые иначе были бы им неизвестны.

Медицинский персонал подтверждает это, сказал он. Но как люди, которые были технически мертвы, могли осознавать, что происходит вокруг них? Даже после остановки дыхания и сердцебиения мы остаемся в сознании от двух до 20 секунд, говорит доктор Парния. Считается, что именно столько времени кора головного мозга может существовать без кислорода. Это часть мозга, отвечающая за мышление и принятие решений. Он также отвечает за расшифровку информации, полученной от наших органов чувств.

По словам доктора Парнии, в течение этого периода «вы теряете все рефлексы ствола мозга — рвотный рефлекс, рефлекс зрачка, все это исчезло». Мозговые волны от коры головного мозга вскоре становятся необнаружимыми. Даже в этом случае может потребоваться несколько часов, чтобы наш мыслительный орган полностью отключился.

Обычно, когда сердце перестает биться, кто-то выполняет СЛР (сердечно-легочную реанимацию). Это обеспечит около 15% кислорода, необходимого для нормальной работы мозга.

– Если вам удастся перезапустить сердце, что и пытается сделать искусственное дыхание, вы постепенно начнете восстанавливать работу мозга, – сказал доктор Парния. – Чем дольше вы делаете искусственное дыхание, эти пути гибели клеток мозга все еще происходят — просто они происходят немного медленнее.

В другом исследовании доктора Парнии и его коллег было изучено большое количество европейцев и американцев, которые пережили клиническую смерть и выжили.

– Точно так же, как группа исследователей может изучать качественную природу человеческого опыта «любви», – сказал он. – Мы пытаемся понять точные особенности, которые люди испытывают, когда они проходят через смерть, потому что мы понимаем, что это будет отражать универсальный опыт, который мы испытываем. У нас все будет, когда мы умрем.

Одна из целей состоит в том, чтобы понаблюдать, как мозг действует и реагирует во время остановки сердца, как в процессе смерти, так и в процессе возрождения. Сколько именно кислорода требуется для перезагрузки мозга? Как воздействует на мозг после пробуждения? Изучение того, где проводятся линии, может улучшить методы реанимации, что может спасти бесчисленное количество жизней в год.

– В то же время мы также изучаем человеческий разум и сознание в контексте смерти, — сказал доктор Парния. – Чтобы понять, уничтожается ли сознание или оно продолжается после вашей смерти в течение некоторого периода времени – и как это связано с тем, что происходит внутри мозга в реальном времени.