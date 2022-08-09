 

Небензя возложил на Израиль ответственность за эскалацию в Газе

09.08.2022, 7:29, Новости дня
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Эскалацию вокруг сектора Газа спровоцировали действия израильской авиации 5 августа, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в Совбезе.

На заседании по ситуации вокруг сектора Газа Небензя сказал, что Россия обеспокоена «стремительной деградацией обстановки в зоне конфликта, вылившейся в вооруженную конфронтацию и многочисленные человеческие жертвы». По его словам, «очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории», передает ТАСС.

Москва «с облегчением и удовлетворением восприняла установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта». Отмечается, что Россия «с самого начала включилась в энергичную работу в интересах прекращения боевых действий, проводила интенсивные контакты с ключевыми региональными партнерами». Небензя отметил «посреднические усилия руководства Египта и Катара, которые позволили в конечном счете прийти к соглашению о прекращении огня». Кроме того, он подчеркнул вклад специального координатора генсека ООН по Ближнему Востоку Тора Веннесланда. 

Москва призывает участников конфликта «проявлять максимальную сдержанность, соблюдать нормы международного гуманитарного права и не допускать новой эскалации вооруженных действий».

Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет. Государственное информационное агентство Палестины WAFA сообщило, что число погибших палестинцев в результате операции армии Израиля в секторе Газа возросло до 45 человек, среди них – 16 детей и четыре женщины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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