Канада не стала опровергать «деликатные операции» в Украине

Начальник генштаба Канады Уэйн Эйр отказался подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о присутствии канадских военных на Украине.

Ряд изданий сообщал, что бойцы сил специальных операций Канады, находясь на украинской территории, участвуют в подготовке местных военных, проводят разведку и обеспечивают транспортировку вооружений. «Мы никогда не будем говорить о негласных или деликатных специальных операциях – подтверждать или отрицать их», – передает РИА «Новости» слова генерала в интервью телеканала CBC.

Сообщения СМИ он назвал разочаровывающими и спекулятивными. «Если бы это было правдой, то подвергло бы опасности наши войска. А зачем кому-либо хотеть поставить под угрозу канадских военных?» – сказал Эйр. Он добавил, что в ближайшее время несколько сотен канадских военных начнут подготовку украинских солдат на территории Великобритании.

Напомним, министерство иностранных дел Канады заявило, что ему известно о гибели канадца на Украине. Издание Politico сообщило, что в Донбассе погибли двое американцев, канадец и житель Швеции, которые участвовали в боях на стороне Украины.

—