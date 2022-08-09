 

Канада не стала опровергать «деликатные операции» в Украине

09.08.2022, 7:28, Новости дня
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Начальник генштаба Канады Уэйн Эйр отказался подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о присутствии канадских военных на Украине.

Ряд изданий сообщал, что бойцы сил специальных операций Канады, находясь на украинской территории, участвуют в подготовке местных военных, проводят разведку и обеспечивают транспортировку вооружений. «Мы никогда не будем говорить о негласных или деликатных специальных операциях – подтверждать или отрицать их», – передает РИА «Новости» слова генерала в интервью телеканала CBC.

Сообщения СМИ он назвал разочаровывающими и спекулятивными. «Если бы это было правдой, то подвергло бы опасности наши войска. А зачем кому-либо хотеть поставить под угрозу канадских военных?» – сказал Эйр. Он добавил, что в ближайшее время несколько сотен канадских военных начнут подготовку украинских солдат на территории Великобритании.

Напомним, министерство иностранных дел Канады заявило, что ему известно о гибели канадца на Украине. Издание Politico сообщило, что в Донбассе погибли двое американцев, канадец и житель Швеции, которые участвовали в боях на стороне Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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