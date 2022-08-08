Мурманский губернатор пригласил в гости белгородского Алешу

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08.08.2022, 4:40, Новости дня
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригласил белгородского мальчика Алешу, встречающего солдат и военную технику, вместе с семьей посетить Заполярье.

«Пригласил Алешу, который в Белгородской области провожает бойцов, приехать к нам со своей семьей в Заполярье. Ждем в гости. Может, и северное сияние повезет увидеть», – передает РИА «Новости» сообщение Чибиса на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.

Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.

До этого Алеше подарили погоны генерала. Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных.

Стихийная звезда бесчисленных телеграм-каналов, Леша Павличенко, волонтер из белгородской области, уже давно приветствует колонны военной техники и участников специальной военной операции. Танкисты подарили ему настоящий танковый шлемофон, и теперь Леша в форме детского размера и шлеме ежедневно посещает свой добровольный пост.

На поддержку бойцов специальной военной операции Лешу сподвиг разговор с родителями – те объяснили сыну, что значит военная техника на дорогах и шум далеких выстрелов. Воинскому приветствию Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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