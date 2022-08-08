Тела всех трех пропавших рабочих в коллекторе в Москве найдены

Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщили в столичной прокуратуре и управлении МЧС.

«Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих», – сказала РИА «Новости» руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В правоохранительных органах агентству пояснили, что двое погибших – граждане Киргизии, один – из Таджикистана.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело одного из трех рабочих, пропавших в коллекторе, обнаружено в районе Марьинского парка.

Напомним, источник в ГУМЧС РФ по Москве сообщил, что спасатели в столичном районе Люблино извлекли из канализационного люка пять рабочих, провалившихся в шахту, работы по спасению остальных продолжаются.

Власти Москвы сообщили, что в районе Люблино 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время «сверхсильного» ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали.

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