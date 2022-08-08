СМИ: Европа решила отнять газ у развивающихся стран

В попытке отказаться от поставок из РФ Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.

По его словам, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеше и Пакистане, информирует РИА «Новости».

«Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», – отметил Пир.

Автор публикации подчеркнул, что желание Европы найти альтернативные источники не должно осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира. Пир считает, что действия стран Европы усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

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