 

Мнение: О тревожном про Чубайса… Всё?

08.08.2022, 4:15, Разное
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От этой новости и правда как-то не по себе станет многим. Хотя она вроде бы и «обнадеживающая». Для некоторых.

За скоротечностью нынешних событий часть аудитории, вероятно, уже успела «забыть», что некогда всесильный приватизатор всея Руси, делатель президентов и глава многого-всякого-прочего Анатолий Чубайс неделю назад попал в больницу «Mater Olbia» на итальянском острове Сардиния, этой Мекке обеспеченных людей. Причём его предварительный #диагноз — синдром Гийена-Барре — оставлял не много шансов на возвращение к полноценной жизни.

И вот…

Всего через неделю бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы на острове Сардиния. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica. По её данным, «Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа».

В статье также отмечается, что хотя результаты токсикологических анализов еще не получены, врачи почти уверены в диагнозе. Согласно их мнению, это именно синдром Гийена-Барре, а не отравление, ибо пациент «ответил» на проводимое лечение. Что отодвигает его похороны на неопределённый срок.

По сведениям издания, Анатолий #Чубайс уехал во Франкфурт, где далее будет проходить реабилитацию в одной из клиник. И вот здесь уже становится тревожно. Хотя высокопоставленный эмигрант отправился явно не в берлинскую «Шарите», где лечились оппозиционеры Пётр Верзилов, Дмитрий Быков, Владимир Кара-Мурза и Алексей Навальный, всё же — немецкие врачи… Неврологи там сильные, но и токсикологи тоже. А ну как снова сыщут в крови какой-нибудь новейший сверхсекретный «Новичок»? А ну как именно Анатолию Чубайсу всесильная Немезида уготовила стать одновременно «искупительной», «примирительной» и «сакральной» жертвой?

Или же всё как раз наоборот, и в списке потенциальных претендентов на неизбежно когда-нибудь опустеющий «трон» появится новый фаворит от Запада, жертва козней спецслужб и ярости нынешнего правителя? Разве же не «свой в доску» он для западных элит?

Что всё-таки значит эта «многоходовочка»?

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Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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