Мнение: Показуха в женском футболе, темнокожий «Доктор Кто» и запрет на недружественное усыновление

1. Виктор Мараховский пишет о проблемах женского футбола в Европе. Посещаемость матчей низкая: часто они проходят при пустых или полупустых трибунах. Но это не мешает активисткам требовать гендерного равенства, то есть повышения зарплат до мужского уровня и заполнения стадионов до мужского уровня. С зарплатами получается пока что не очень, ну а проблему заполняемости решают добровольно-принудительными мерами – нагоном большого числа школьников и студентов (ссылка):



…женский футбол шантажирует корпорации, требуя платить футболисткам столько же, сколько платят футболистам.

Да, женский футбол не собирает стадионы, признают шантажистки. Но это не потому, что девушки бегают медленней, менее агрессивны (и, следовательно, менее зрелищны в своих рубахах и семейках) и не пробивают с середины поля. Женский футбол менее популярен только потому, что в нём не вертятся миллиарды! А если начать платить футболисткам как этим вашим рональдо, то то все сбегутся на них смотреть

…Чуть позже медиасфера — европейская и даже отечественная <…> начала наполняться радостными сообщениями о том, что женский УЕФА собирает в этом году невиданные, офигительные, рекордные цифры посещаемости. Это раньше женский футбол не был популярным, а теперь ух.

Так вот. Ув. друзья, живущие в Европе, раскрыли мне тайну резкого взлёта популярности женского футбола, процитирую: «Сына вместе со всем классом отвезли на игру женской Басры, билеты по 9 евро. Нагнали кучу школьников — и отчитались о рекорде».

Я проверил — и обнаружил, что да, это простая и глупая правда: в этом году женский футбол попросту устроил гигантскую показуху и добровольно-принудительное участие с насильственной мобилизацией учащихся, а потом выдал всё это за перемогу гендерного равенства.

Далее Виктор противопоставляет этому коммерчески успешный и самостоятельный женский спорт, такой как фигурное катание, художественная гимнастика, волейбол и пляжный волейбол. Эти виды не нуждаются в дотациях (или нуждаются в меньшей степени), и со зрителями там проблем куда меньше.

С одной стороны, никто не может запретить женщинам заниматься каким-либо видом спорта, и футболистки имеют право добиваться повышения зарплат в рамках разумного. С другой стороны, требовать, чтобы женский футбол был настолько же популярен, как и мужской, и вправду странно.

Как странно, например, ожидать, что другие виды спорта – какая-нибудь лапта, или нарды, или скоростное поедание пельменей – обязательно должны быть столь же популярны, как и футбол. Никто же не говорит об угнетении лаптистов, нардистов или пельменьщиков. Всё на свете имеет свою нишу, но эта ниша не может быть одинакового размера у всех.

2. Западное кино продолжает идти по скользкой дорожке. Там настойчиво пропихивают повесточку во все популярные франшизы (ссылка):



Темнокожий актер Шути Гатва появится в сериале «Доктор Кто» в образе Доктора-гея. Об этом рассказал исполнитель роли «величайшего злодея» Нил Патрик Харрис в интервью Variety.

Харрис подчеркнул, что Гатва станет первым Доктором-геем в сериале. О том, что 29-летний Шути сыграет главную роль в шоу, стало известно в мае. <…>

Ранее сообщалось о том, что в новых сезонах сериала «Доктор Кто» появится трансгендерная актриса Ясмин Финни.

Возможно, когда всех популярных персонажей мировой культуры таки переснимут в чёрной, голубой или розовой версии (а также во всех трёх сразу), на Западе наконец успокоятся. Но ждать придётся довольно долго, поэтому востребованность западного кино в незатронутых ЛГБТ/БЛМ-повесткой странах за это время успеет серьёзно просесть.

3. Очередная инициатива наших депутатов. Российских детей хотят запретить отдавать в недружественные страны (ссылка):

В Государственную Думу внесли законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданами недружественных стран. Документ размещен в электронной базе парламента

Авторами инициативы стали депутаты Леонид Слуцкий, Борис Чернышов (оба представляют ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова (СРЗП). Идея предполагает снятие соответствующего запрета без внесения изменений в Семейный кодекс, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России.