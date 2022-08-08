После вступления в силу перемирия сирены снова сработали на юге Израиля

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня, сообщила пресс-служба военных.

«В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее лидер движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.

Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.

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