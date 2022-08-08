Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС потребуют от Украины уступок России

Некоторые страны ЕС могут перейти на сторону РФ и потребовать от Украины уступок Москве, написала в статье для журнала Foreign Affairs бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

По ее мнению, причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева станет возможное завершение активной фазы боевых действий, информирует РИА «Новости».

«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», – отметила Точчи.

Экс-советник Борреля считает этот сценарий более вероятным в случае ухудшения энергетического кризиса в Европе.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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