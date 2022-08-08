Мнение: Война на Украине. Сводка. 07.08.2022



Война на Украине. Сводка. 07.08.2022

1. Артемовск.

Бои на линии Зайцево—Кодема. Наши войска закрепляются на восточных окраинах Артемовска.

Попытки противника контратаковать в направлении на Покровское успеха не имели.

Бои за Веселую Долину. ВС РФ продолжают удары по Артемовску и скоплениям ВСУ в прилегающих населенных пунктах.

2. Соледар.

Штурм завода Кнауф. Бои — на территории промзоны. Противник оказывает упорное сопротивление.

Бои за Бахмутское. Сообщения о взятии Бахмутского опережают события.

Бои за Яковлевку и Белогоровку.

3. Северск.

Позиционные бои у Серебрянки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского. После переброски противником резервов фронт здесь стабилизировался, акценты в боях за линию Северск—Соледар сместились на начавшийся штурм восточной части Соледара.

4. Авдеевка.

Позиционные бои к северу от Авдеевки у Новобахмутовки, Новоселки-2, Каменки.

Бои на окраинах Нью-Йорка. В промзоне Авдеевки — без изменений. К югу от Авдеевки основные бои идут в районе Песок.

5. Пески.

Бои за северо-западную часть поселка. Противник усилил свою артиллерийскую группировку и перебросил подкрепления, чтобы зацепиться за поселок. Наши войска проводят зачистку и разминирование. По северо-западной части Песок интенсивно работает артиллерия.

Противник активно укрепляет Водяное и Первомайское, которые он намерен держать после потери Песок.

6. Николаев.

Интенсивные бои на р. Ингулец, где противник понес тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.

В районе Благодатного ВС РФ давят на позиции ВСУ, сам поселок сильно разрушен, но пока что не занят.

Сильные удары по Николаеву, на Никопольском направлении.

На Криворожском направлении уничтожен крупный склад с НАТОвскими боеприпасами.

Противник обстреливает Херсон, Новую Каховку, Энергодар (включая Запорожскую АЭС), Бериславский район, пытается подготовить удар на Криворожском и Никопольском направлениях.

7. Изюм.

Позиционные бои в районе Большой Камышевахи, Курульки.

У Балаклеи без перемен.

Гусаровка по-прежнему под ВСУ.

8. Славянск.

Позиционные бои в районе Пришиба, Сидорова, Богородичного, Долины, а также у Мазановки. ВС РФ наносят удары по Славянско-Краматорской агломерации.

9. Харьков.

ВС РФ поддавливают противника в направлении Русских и Черкасских Тишок к северу от северо-восточных окраин Харькова. Бои у Дементьевки. Удары по Харькову и Чугуеву — практически в ежедневном режиме.

Противник продолжает обстрелы приграничных территорий Белгородской и Курской областей.

10. Одесса, Дзержинск, Угледар, Запорожье — без существенных изменений.

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