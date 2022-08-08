Мнение: Война на Украине. Сводка. 07.08.2022
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Война на Украине. Сводка. 07.08.2022
1. Артемовск.
Бои на линии Зайцево—Кодема. Наши войска закрепляются на восточных окраинах Артемовска.
Попытки противника контратаковать в направлении на Покровское успеха не имели.
Бои за Веселую Долину. ВС РФ продолжают удары по Артемовску и скоплениям ВСУ в прилегающих населенных пунктах.
2. Соледар.
Штурм завода Кнауф. Бои — на территории промзоны. Противник оказывает упорное сопротивление.
Бои за Бахмутское. Сообщения о взятии Бахмутского опережают события.
Бои за Яковлевку и Белогоровку.
3. Северск.
Позиционные бои у Серебрянки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского. После переброски противником резервов фронт здесь стабилизировался, акценты в боях за линию Северск—Соледар сместились на начавшийся штурм восточной части Соледара.
4. Авдеевка.
Позиционные бои к северу от Авдеевки у Новобахмутовки, Новоселки-2, Каменки.
Бои на окраинах Нью-Йорка. В промзоне Авдеевки — без изменений. К югу от Авдеевки основные бои идут в районе Песок.
5. Пески.
Бои за северо-западную часть поселка. Противник усилил свою артиллерийскую группировку и перебросил подкрепления, чтобы зацепиться за поселок. Наши войска проводят зачистку и разминирование. По северо-западной части Песок интенсивно работает артиллерия.
Противник активно укрепляет Водяное и Первомайское, которые он намерен держать после потери Песок.
6. Николаев.
Интенсивные бои на р. Ингулец, где противник понес тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.
В районе Благодатного ВС РФ давят на позиции ВСУ, сам поселок сильно разрушен, но пока что не занят.
Сильные удары по Николаеву, на Никопольском направлении.
На Криворожском направлении уничтожен крупный склад с НАТОвскими боеприпасами.
Противник обстреливает Херсон, Новую Каховку, Энергодар (включая Запорожскую АЭС), Бериславский район, пытается подготовить удар на Криворожском и Никопольском направлениях.
7. Изюм.
Позиционные бои в районе Большой Камышевахи, Курульки.
У Балаклеи без перемен.
Гусаровка по-прежнему под ВСУ.
8. Славянск.
Позиционные бои в районе Пришиба, Сидорова, Богородичного, Долины, а также у Мазановки. ВС РФ наносят удары по Славянско-Краматорской агломерации.
9. Харьков.
ВС РФ поддавливают противника в направлении Русских и Черкасских Тишок к северу от северо-восточных окраин Харькова. Бои у Дементьевки. Удары по Харькову и Чугуеву — практически в ежедневном режиме.
Противник продолжает обстрелы приграничных территорий Белгородской и Курской областей.
10. Одесса, Дзержинск, Угледар, Запорожье — без существенных изменений.
https://t.me/boris_rozhin/59853 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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