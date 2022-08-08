 

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Курил

08.08.2022, 2:18, Новости дня
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Сейсмологи зарегистрировали у Курил в понедельник землетрясение магнитудой 6,0, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Подземные толчки магнитудой 6,0 зарегистрированы 8 августа в 00.40 (16.40 мск воскресенья). Эпицентр располагался в 117 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 25 километров», – сообщила начальница сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, информирует РИА «Новости».

По ее словам, землетрясение ощутили жители Южных Курил, информация уточняется.

Ранее специалисты зафиксировали пепловый выброс почти на 3 км вверх на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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