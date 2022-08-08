Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Курил

Сейсмологи зарегистрировали у Курил в понедельник землетрясение магнитудой 6,0, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Подземные толчки магнитудой 6,0 зарегистрированы 8 августа в 00.40 (16.40 мск воскресенья). Эпицентр располагался в 117 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 25 километров», – сообщила начальница сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, информирует РИА «Новости».

По ее словам, землетрясение ощутили жители Южных Курил, информация уточняется.

Ранее специалисты зафиксировали пепловый выброс почти на 3 км вверх на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир.

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