 

В Германии испугались, что миллионы людей не смогут платить за отопление

08.08.2022, 2:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен сообщил в интервью Tagesspiegel рассказал об опасениях, что миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление.

«Это чертовски много людей… Речь идет о миллионах», – сказал Зибенкоттен, информирует РИА «Новости».

В связи с этим организация призывает к всеобъемлющей реформе системы выплат жилищных пособий, а также к усилению защиты от увольнения, что позволит облегчить жизнь квартиросъемщиков.

«Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия», – сказал Зибенкоттен.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11.20 / Apple начинает разрабатывать 6G

21.10.20 / В РФ снизилось число безработных

04.04.21 / Times – шампунь на розлив и макароны на развес — во Франции не все рады новому «зелёному» законопроекту

01.11.20 / Армения заявила о бомбардировке Азербайджаном города в Карабахе

05.09.21 / В РФ собираются наладить учет мусора

11.06.22 / Силы НМ выбили украинские войска с позиций в районе поселка Доломитное

10.09.21 / Боевики обстреляли Верхнеторецкое из ствольной артиллерии и минометов – украинская сторона СЦКК

13.10.20 / МВД Белоруссии заявило о массовых столкновениях на воскресных акциях

06.10.21 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин мне когда-то говорил: “Купи себе землю в Геленджике. Это потрясающее место”

31.03.21 / Навальному объявили несколько выговоров в колонии за нарушения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика