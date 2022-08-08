В Германии испугались, что миллионы людей не смогут платить за отопление

Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен сообщил в интервью Tagesspiegel рассказал об опасениях, что миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление.

«Это чертовски много людей… Речь идет о миллионах», – сказал Зибенкоттен, информирует РИА «Новости».

В связи с этим организация призывает к всеобъемлющей реформе системы выплат жилищных пособий, а также к усилению защиты от увольнения, что позволит облегчить жизнь квартиросъемщиков.

«Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия», – сказал Зибенкоттен.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

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