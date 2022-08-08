 

В ООН призвали к защите мирных граждан на Украине

08.08.2022, 2:18, Новости дня
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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, выступая перед журналистами, прокомментировал доклад международной неправительственной организации Amnesty International о нарушениях властями Украины законов ведения войны.

По его словам, ООН всегда выступала и продолжит выступать в защиту гражданских лиц во время любых конфликтов, информирует «Московский комсомолец».

«На протяжении этого кризиса (на Украине) призыв генерального секретаря ООН был ясен. Мы всегда выступали и продолжим призывать к защите гражданских лиц», – сообщил Дюжжарик.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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