«Исламский джихад» пригрозил Израилю возобновлением обстрелов

Генеральный секретарь палестинского движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация «Джамаат моджахедов») пригрозил выйти из соглашения о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора Газа, если израильские власти не станут придерживаться условий перемирия, передает канал «Аль-Масира».

«Если противник не выполнит условия движения палестинского сопротивления, мы будем считать соглашение недействительным и снова возобновим бой, не колеблясь ни минуты», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, достигнутая при посредничестве Египта договоренность с Израилем – четкая и конкретная и не содержит каких-либо секретных деталей. В частности, сказал ан-Нахале, движение добивается освобождения из тюрьмы двух командиров – Халиля аль-Авада и Бассама аль-Саади, оно получило обещание от египетских посредников, что это будет сделано.

Ан-Нахале добавил, что возглавляемая им организация одновременно смогла обстреливать 58 израильских поселений из сектора Газа, назвав это «историческим достижением».

Ранее лидер движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск). После этого стало известно, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.

Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.

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