 

«Исламский джихад» пригрозил Израилю возобновлением обстрелов

08.08.2022, 0:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральный секретарь палестинского движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация «Джамаат моджахедов») пригрозил выйти из соглашения о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора Газа, если израильские власти не станут придерживаться условий перемирия, передает канал «Аль-Масира».

«Если противник не выполнит условия движения палестинского сопротивления, мы будем считать соглашение недействительным и снова возобновим бой, не колеблясь ни минуты», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, достигнутая при посредничестве Египта договоренность с Израилем – четкая и конкретная и не содержит каких-либо секретных деталей. В частности, сказал ан-Нахале, движение добивается освобождения из тюрьмы двух командиров – Халиля аль-Авада и Бассама аль-Саади, оно получило обещание от египетских посредников, что это будет сделано.

Ан-Нахале добавил, что возглавляемая им организация одновременно смогла обстреливать 58 израильских поселений из сектора Газа, назвав это «историческим достижением».

Ранее лидер движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск). После этого стало известно, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.

Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.21 / В соцсетях и публичном пространстве выявлено около 210 тыс. сообщений о покупке поддельных COVID-сертификатов – Минздрав

16.02.21 / СТРАНА – чтобы у его дома почистили снег, украинцу пришлось «убить» отчима

14.02.21 / В Аргентине скончался бывший президент Карлос Менем

04.04.21 / Новая видеокарта Asus DG1-4G оказалась не хуже «старших» аналогов

04.10.21 / Манник на кефире с яблоками. Кулинарный блогер поделилась рецептом из серии “все перемешала, и готово”

07.09.21 / В двух регионах Украины три дня превышена динамика госпитализаций пациентов с COVID-19

14.07.20 / Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса

04.08.21 / Украина подала запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне – СНБО

04.09.21 / Паралимпиец назвал некрасивым отказ украинца от фото с россиянами

13.07.20 / Экономика: ОПЕК готовится принять опасное решение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика