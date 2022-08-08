В Германии назвали ошибкой Запада отказ от закрепления нейтрального статуса Украины

Западные страны совершили ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус, сообщила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в эфире телеканала ZDF.

«Нам нельзя забывать о том, в какой ситуации этот конфликт возник», – приводит ее слова РИА «Новости».

По словам депутата, Россия в течение нескольких десятилетий предупреждала, что не станет мириться с интеграцией Украины в НАТО, но Запад пересек эту «красную черту», тем самым допустив ошибку.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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