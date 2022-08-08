Вредна ли морская и бассейновая вода для волос и надо ли мыть голову после купания: способы ухода и защиты

Летняя пора ассоциируется с купанием. В сильную жару каждый человек использует любую возможность поплавать в море или нырнуть в бассейн. И тут возникает немало вопросов о том, как влияет соленая или хлорированная вода на волосы, как их защитить от пересушивания, нужно ли мыть голову после купания, как правильно это делать.

Как часто мыть голову

Сколько раз в неделю мыть голову, подскажет текстура волос. Частота мытья должна быть такой, чтобы волосы выглядели опрятными и не были сальными. В среднем делать это нужно 2-3 раза в неделю. Кудрявые волосы можно мыть не так часто, но не реже 1 раза в неделю.

Какой уход нужен волосам перед купанием

Плавание в бассейне в жаркий день освежит и расслабит, но волосы могут стать сухими и ломкими. Не стоит отказывать себе в удовольствии искупаться, просто нужно позаботиться о волосах до, во время плавания и после него. Перед купанием нужно подумать о средстве, которое надежно защитит волосы от соли, хлорки и различных микроорганизмов. Самый лучший вариант – это шапочка для плавания. Она поможет предотвратить повреждение волос и сохранить их красоту. Главное – найти шапочку, которая хорошо сидит и полностью закрывает волосы. В бассейне она защитит их от хлорки, на море – от соленой воды, которая оставляет на волосах следы и очень сильно их сушит.

Нужно ли мыть голову после купания

Что касается мытья головы, рекомендуется ополаскивать их пресной водой после каждого купания. Нужно быстро промыть их без шампуня и тем самым смыть хлор и соль, чтобы они не сушили волосы дольше положенного.

На самом деле пресная вода лучше для волос, чем шампунь, при ежедневном плавании. Использование шампуня и кондиционера каждый день может лишить волосы эфирных масел и ухудшить ситуацию.

Как правильно мыть голову после купания

Обязательно нужно ополаскивать волосы под душем на открытом воздухе сразу после купания, чтобы удалить впитавшиеся в них микроорганизмы, хлор, соль. Не стоит наносить шампунь, не узнав о его способности удалять хлор с волос. Следует заиметь привычку наносить кондиционер каждый раз после ополаскивания волос после купания.

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Обычный кондиционер может справиться с ежедневными потребностями, но заядлым пловцам обязательно нужно использовать раз в неделю кондиционер глубокого действия. Следует проконсультируйтесь с парикмахером по поводу нанесения ночных масок и защитных средств, которые могут вернуть волосам здоровый вид и упругость и предотвратить их повреждение после купания. Также можно сделать домашнюю маску для волос. Для этого нужно смешать авокадо, оливковое масло и яйцо. Равномерно распределить смесь на волосах, надеть на голову шапочку для душа, оставить на 15 минут, затем смыть.

Нужно ли мыть окрашенные волосы после купания

Мыть волосы после купания в море или бассейне нужно обязательно. Ополаскивание их тем более обязательно, если они окрашены. Если волосы подвергаются регулярному окрашиванию, плавание может сделать их еще более сухими, пористыми и ломкими, а пористые волосы с большей вероятностью впитают из воды окисленные металлы, что приводит к обесцвечиванию.

Совет

Если вы занимаетесь плаванием и проводите в бассейне несколько дней в неделю, подумайте о том, чтобы сделать более короткую стрижку. Это упростит уход за волосами после заплывов и сделает защиту волос более легкой.