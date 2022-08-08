 

Мнение: Дворкович переизбран президентом FIDE

08.08.2022, 0:11, Разное
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Дворковича с существенным перевесом по голосам переизбрали главой Всемирной Шахматной Федерации. Кандидат от Украины Баришполец, который строил свою кампанию не на вопросах развития шахмат, а на истеричной русофобской пропаганде проиграл. Дворкович же демонстративно сосредоточился на вопросах развития шахмат, в том числе и в странах третьего мира, чем и обеспечил себе существенную поддержку.

Мнение Сергея Карякина по этому поводу:

На месте Россиян я бы не радовался. Аркадий Владимирович уже показал, что заступаться за российских шахматистов и за наши сборные он не будет. Также обращу внимание на ещё одно спортивное преступление, которое осталось практически незаметным.
Дворкович договорился с Каспаровым, что 2 победителя коммерческой(!) серии Гранд Чесс Тур отбираются в турнир претендентов, а взамен Каспаров не баллотируется и сильно его не критикует.
Таким образом, нарушена система отбора на матч на первенство мира и Каспаров который ненавидит Россию будет определять кому дать шанс отобраться в турнир претендентов через серию Гранд Чесс Тур.
Поэтому, не стоит верить сказкам о том что россиянин во главе международной спортивной Федерации будет защищать интересы российский шахматистов. Изменений в политике ФИДЕ я не жду, тем более пока там остаются такие русофобы как Сутовский…

Лично я никогда не был поклонником деятельности Дворковича.
Очевидно, что в выборе между Дворковичем и Баришпольцем, Дворкович лучше, но это конечно не достижение.
Но в любом случае, Дворкович обеспечил себе новый срок президентства, а голосование показало, что истерики про "русский военный корабль" не прокатили.

Источник: Colonel Cassad


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