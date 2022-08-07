 

Лидер «Исламского джихада» заявил о прекращении огня с Израилем в 23.30

07.08.2022, 23:35, Новости дня
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Лидер движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Аль-Батш (заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).

«Договоренности о прекращении огня вступают в силу сегодня в 23.30 по местному времени», – сообщил алт-Батш телеканалу аль-Акса, информирует РИА «Новости».

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с главами силовых структур поручил силовикам готовиться к продолжению боевых действий.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.

Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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