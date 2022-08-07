Длинное ожерелье с подвеской или массивная цепь: какие украшения носить с платьем с высоким воротом

Платья с высоким воротам являются одними из самых сложных в плане подбора украшений. Чаще всего фантазия ограничивается простой серебряной цепочкой, надетой поверх платья, только потому, что остальные украшения смотря вульгарно. Но это по мнению владельцы, разумеется. А вот подкованные девушки знают, что варианты использования украшений безграничны.

Акцент

Сделать акцент с помощью броских украшений проще простого. Тут для экспериментов поле очень широкое. Только цепочка должна быть тонкой, чтобы не перегружать образ.

Длинная цепочка

Такие цепочки были у каждой девушки и в школьные годы, и в студенчестве. Украшение относится к незыблемой классике, поэтому смело дополняйте им платье или водолазку с высоким воротом. Если есть несколько кулонов или подвесок, еще лучше, можете надеть все сразу, а можете менять даже в течение дня.

Больше креатива

Высокий воротник обычно является частью платья осенне-зимнеоо сезона, когда тело почти полностью запутано в несколько слоев одежды и не остается пространства для фантазии. Добавить немного перчик помогут ожерелья необычной формы. Пусть это будут кристаллы в кованой оправе или необычные символы, в ход идет все. Благодаря таким украшения вы легко сможете изменить образ в течение дня, когда днем нужно обязательно присутствовать на важной деловой встрече, а сразу после работы бежать на день рождения к подруге. Сменили украшение, и будто переоделись в новый наряд.

Серьги

Завершением образа не всегда будут шейные аксессуары. Если у вас есть в шкатулка массивные висячие серьги, смело доставайте. Чаще всего такие бросил украшения некуда носить, но вкупе с высокими ворот никами самое то, и шею обозначают, и скулы подчеркивают.

Вечная классика

Если вы не знаете, какое украшение выбрать, а оживить наряд надо обязательно, отдавайте предпочтение жемчуга. Это всегда беспроигрышный вариант. Жемчуг подходит любому материалу и текстуре, поэтому вы никогда не ошибаетесь. Смело надевайте одну или даже нити. Для платьев с высоким воротам подойдет также лариат или Y-образная нить жемчуга. Цвет украшения зависит от цвета платья: на темное ложится светлый, на светлую одежду, соответственно, темный.

Когда однотонные жемчужные нити перестанут нравиться и вы вдруг почувствуете дух ретро, вводите в обиход украшения из металла. Создавайте многослойность, в котором жемчуг будет базовым элементом. Здесь можно дать волю свое изобретательность и использовать не только классические жемчужные цвета, но и фантазийные. Особенно красиво в комплекте с другими це почками смотрится жемчуг цвета шампань и пыльный розовый. Помните, что нить перламутра всегда визуально тяжелее, поэтому длина должна быть под шею.

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Многослойное украшение можно создать и без жемчуга. Просто используйте несколько цепочек одинаковой толщины, чтобы придать образу легкость.

Объемная цепь

Зимой многие девушки предпочитают облачаться в комфортные и удобные вязаные платья, не всегда зная, каким украшением дополнить наряд. Вязаные вещи все объемные, текстурные, значит, по законам моды, украшения нужно подбирать такой же текстуры и объема. Идеально подойдут массивные цепи в золоте или серебре, простой или фантазийной ковки. Важно: если вы остановились на цепочке, дополнительные украшения в виде серег или браслетов будут дешевить образ. Остановитесь на чем-то одном.

Ассиметрия

Классическая массивная цепь слишком тяжело или скучно для вас? Девушкам с оригинальным вкусом подойдет ассиметричная цепочка, разделенных на две части с разными текстурными звенья. Это могут быть металлические звенья разного размера и цвета, металл с жемчугом или металл с бисером. Только длина цепочки должна достигать яремной ямки, иначе высокий воротник просто “проглотит” ее.