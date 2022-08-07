Guardian – в британском правительстве на фоне засухи призвали перекрыть садовые шланги

Глава Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстис призвал поставщиков воды поскорее вводить запреты на использование садовых шлангов, пишет The Guardian. Как напоминает корреспондент издания, Англия столкнулась с сильной засухой и перед многими реками в стране встала серьёзная угроза пересыхания.



AP

Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Джордж Юстис призвал водоснабжающие компании страны активнее вводить для частных клиентов ограничения на использование воды в связи с нависшей над страной угрозой засухи, пишет The Guardian.

По информации газеты, Юстис, обратившись к публике со страниц издания The Sunday Telegraph, приветствовал уже введённые отдельными поставщиками меры по экономии воды и заявил, что их примеру должны последовать остальные.

«Настоятельно призываю и другие водоснабжающие компании предпринять ответственные шаги, дабы защитить и сохранить наши водные ресурсы в чрезвычайно засушливый период, который мы сейчас переживаем», — приводит The Guardian слова Юстиса.

«Долг предприятий водоснабжения — обеспечивать достаточно поставок, и их представители заверили меня, что основным запасам воды ничего не угрожает, — добавил министр. — В соответствии со своими планами на случай засухи, компании совершенно правильно приняли меры по смягчению последствий затяжного засушливого периода, нарастившего давление на наши водные ресурсы и окружающую среду».

Юстис также призвал компании активнее бороться с протечками и пообещал, что британское правительство к концу года облегчит им процесс получения разрешений на строительство водохранилищ, говорится в материале The Guardian.

Как напоминает корреспондент газеты, в этом месяце в ряде регионов юга Англии и Уэльса компании водоснабжения временно запретили клиентам использовать садовые шланги для поливки садов, мытья машин и наполнения бассейнов.

Ранее британский неправительственный Центр экологии и гидрологии (UKCEH) объявил «красный» уровень опасности для большинства рек страны, призвав немедленно ввести запрет на садовые шланги на общенациональном уровне, пишет The Guardian.

Минувший месяц стал самым засушливым июлем для Англии более чем за сто лет, а для отдельных регионов — за всю историю наблюдений, отмечается в материале издания. Согласно прогнозам специалистов, перед многими реками по всей стране встала серьёзная угроза пересыхания.