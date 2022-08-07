Le Figaro – в Дании партия под управлением искусственного интеллекта намерена избраться в парламент

Датская политическая партия под управлением искусственного интеллекта сказала о своём намерении попасть в парламент страны, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, создатели проекта намерены собирать мнения избирателей, не согласных с доминирующим политическим дискурсом, с помощью нейросети, которая будет обрабатывать полученную информацию и выдвигать на её основе политические предложения. Однако до получения реальных парламентских мест новой Синтетической партии ещё далеко — её сторонники пока немногочисленны, отмечает издание.



AP

«Как в научно-фантастическом романе», — комментирует Le Figaro новость о намерении датской партии под управлением искусственного интеллекта избраться в парламент страны. В мае этого года датский творческий коллектив Computer Lars создал первую в мире политическую партию, полностью управляемую искусственным интеллектом. Синтетическая партия ставит своей целью «вовлечь человека и искусственный интеллект в отношения, чтобы понять, что люди на самом деле думают о политике», а также намерена «идти против доминирующего политического дискурса», объясняет представитель коллектива Аскер Брилд Стаунаэс. Первый публичный съезд партии состоится в сентябре по случаю культурного фестиваля Vestegnens Kulturuge.

Как отмечает издание, пока шансы войти в парламент у новой партии невелики: она собрала всего четыре подписи сторонников из необходимых 20 182. В ожидании получения дополнительной поддержки немногочисленные поклонники объединения уже мобилизуются и общаются напрямую с искусственным интеллектом через программу обмена быстрыми сообщениями Discord. Партия считает себя революционной в подходе к концепции легитимности в политике и хочет подорвать общепринятое представление о демократии. Однако с точки зрения специалиста по искусственному интеллекту и преподавателя факультета естественных наук Университета Сорбонна Жан-Габриэля Ганасия, этот проект несёт в себе «тревожный осадок с немалыми рисками».

Аскер Брилд Стаунаес утверждает, что проект позволит вместить множество мнений, поскольку люди могут влиять на искусственный интеллект, выражая собственное мнение. Кроме того, компьютер будет собирать все политические публикации «маргинальных» партий с 1970 года, чтобы иметь возможность представлять «всех, у кого нет организационных возможностей баллотироваться в парламент». Таким образом, учитывается весь политический спектр. «В этом есть доля случайности, но это единственный способ соответствовать тому, за что мы выступаем», — добавляет представитель движения. По мнению членов объединения, это поможет каждому из 15,46% воздержавшихся на парламентских выборах 2019 года получить представительство в парламенте Дании.

Искусственный интеллект, получивший название «Лидер Ларс» в честь самого популярного имени в стране, может генерировать не только текст, но и изображения. Как пишет издание, компьютер уже предложил несколько мер, в том числе введение универсального дохода в размере 100 тыс. датских крон (€13 440). Ещё одна его инициатива — реорганизовать структуру парламента путём проведения ежемесячных случайных назначений.

С точки зрения Ганасии, искусственному интеллекту будет не хватать одного из краеугольных камней политики — умения «находить компромисс между различными элементами». По определению, искусственный разум не обладает способностью рассуждать, и поэтому его предложения не могут быть обоснованными. В отличие от политика, он не может ни обсуждать, ни оправдывать свои действия, то есть не имеет аргументов. В другом контексте его метод работы мог бы быть полезен, но только в качестве дополнения процесса принятия решений, а не его замены, считает эксперт.

Кроме того, возникают сомнения добросовестности предложений проекта, полагает специалист. К примеру, чат-бот может быть захвачен активистами или лоббистами, которые повлияют на результат его работы. Кроме того, искусственный интеллект крайне чувствителен к языковым модуляциям. «Мы можем получить совершенно разные ответы в зависимости от того, как мы поставим вопрос», — предупреждает Ганасия.