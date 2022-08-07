 

Глава минобороны Израиля поручил силовикам готовиться к продолжению боевых действий

07.08.2022, 22:10, Новости дня
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Министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с главами силовых структур поручил силовикам готовиться к продолжению боевых действий, сообщила пресс-служба минобороны.

«Министр обороны Бенни Ганц недавно провел оценку ситуации с высокопоставленными руководителями силовых структур, включая начальника генштаба армии, директора спецслужбы Моссад, главы ШАБАК и другими. По завершении заседания министр Ганц поручил оборонному ведомству поддерживать готовность к боевым действиям», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Тем временем палестинская группировка «Исламский джихад» подтвердила заключение перемирия с Израилем при посредничестве Каира.

По сообщению агентства, представитель «Исламского джихада» Мохаммед аль-Хинди заявил, что «некоторое время назад» стороны достигли договоренности по поводу текста соглашения о перемирии. В частности, в соглашении содержится обязательство Египта приложить усилия в целях освобождения задержанного лидера «Исламского джихада» Бассама ас-Саади.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.

Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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