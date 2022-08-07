 

Стало известно о планах боевиков подготовить провокацию в Сирии для обвинения ВКС России

07.08.2022, 22:10, Новости дня
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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) готовят провокацию в населенном пункте Китиан сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Дамаск и ВКС РФ в ударах по гражданским, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.

«По поступившей в Центр по примирению враждующих сторон информации, боевиками террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» совместно с псевдогуманитарной организацией «Белые каски» в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре», – сообщил Егоров на брифинге, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российские ВКС в ходе воздушного патрулирования обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге Сирии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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