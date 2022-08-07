 

Не ведемся на красивые флаконы, а проверяем состав: какие ингредиенты должны быть в средстве для умывания

07.08.2022, 21:47, Разное
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При покупке средства для умывания не стоит вестись на красивый флакон. Необходимо тщательно изучить состав продукта и оценить, насколько он подходит для вашей кожи. Это поможет вам подобрать оптимальный и самый полезный вариант. В статье мы расскажем, какие ингредиенты должны быть в средстве для умывания.

Как работает средство для умывания

Средство для умывания способствует очищению и увлажнению кожи. Выбирайте продукты, которые не содержат сульфатов. Эти соединения могут вызвать раздражение на лице.

Средство для умывания также должно удалять с кожи бактерии и не содержать ингредиентов, закупоривающих поры.

Сухая кожа

Если у вас сухая кожа, то средство для умывания должно обеспечить ее увлажнение. Ищите продукты, которые содержат жирные кислоты и масла. Обратите внимание на такие ингредиенты, как ланолин, вазелин и минеральные масляные вещества. Они сделают вашу кожу чистой и оставят на ней тонкий слой влаги.

Попробуйте гипоаллергенные средства для умывания, которые не содержат отдушек, химикатов и спирта. После водных процедур не забудьте нанести на кожу увлажняющий крем.

Жирная кожа

Если у вас жирная кожа, то в состав средства для умывания должны входить такие ингредиенты, как гель алоэ вера и масло чайного дерева. Они оказывают смягчающее действие и поддерживают баланс между жирностью и увлажнением.

Средство для жирной кожи не должно стягивать и пересушивать лицо. Следует выбирать продукты без масел и спиртов.

Если ваша кожа склонна к появлению черных точек и прыщей, то используйте средство для умывания дважды в день. В этом случае следует обратить внимание на продукты с салициловой кислотой. Это соединение очищает поры и устраняет чрезмерную жирность эпидермиса.

Чувствительная кожа

Если ваша кожа отличается повышенной чувствительностью и склонностью к аллергии, то к ней нужно относиться особенно бережно. Такой эпидермис нуждается в мягком очищающем средстве без спиртов, химических ингредиентов и мыла.

Обратите внимание на продукты с мицеллярной водой. Они идеально подходят для очищения чувствительной кожи.

Заключение

Побалуйте свою кожу теми продуктами,в которых она нуждается. Хорошее средство дял умывания улучшает состояние эпидермиса. Его нужно подбирать в соответствии с вашим типом кожи.

Правильное мытье – это первый шаг к хорошему уходу за лицом. Оно помогает лучше усваиваться полезным веществам из кремов и бальзамов. Эта процедура поможет вашей коже всегда оставаться свежей и увлажненной.


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