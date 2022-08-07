Мнение: “Жлобы, сэр!”



Фото из Гардиан

Наглость и самозабвенное самодовольство – главная особенность Москвы

Интересная статья в “Гардиан” про нынешнюю Москву (вышел на нее по ссылке от… Кристины Потупчик!). Автор удивляется – как это в Москве умудряются жить и вообще не замечать, что происходит вокруг и что делает РФ.

“Война России на Украине продолжается уже пятый месяц, Москва — это город, делающий все возможное, чтобы закрыть глаза на конфликт. Это пропитанное шампанским лето, как и любое другое в российской столице, несмотря на тысячи погибших и многих других раненых в войне, все более отмеченной актами дикой жестокости.

В Парке Горького фестивали под открытым небом, кинотеатры и бары были забиты в недавний вечер, когда молодые пары крутились под бальную танцевальную музыку, в то время как другие останавливались для селфи вдоль Москвы-реки неподалеку.

«Да, у нас вечеринка», — сказала Анна Митрохина, одна из танцовщиц на открытой танцевальной площадке на Москве-реке, одетая в платье с голубыми блестками и густым макияжем глаз. «Мы вне политики, мы хотим танцевать, чувствовать и веселиться. Я больше не могу переживать, и это помогает мне забыться».

Прогуляйтесь по городу или включите VPN, чтобы прокрутить Instagram или Facebook, и вы, возможно, даже не узнаете, что страна находится в состоянии войны, слово, которое российские цензоры запретили в местных СМИ и которое, даже среди многих друзей, стало табу.

Блогерша из Instagram с более чем 100 000 подписчиков, которая была против войны, сказала, что она сознательно решила прекратить говорить на эту тему – из-за официальных ограничений, а также негативной реакции, которую она получила от подписчиков.

«Никто больше не хочет слышать о войне, о специальной военной операции, они говорят мне, чтобы я перестала говорить об этом и вернулась к нормальным темам, таким как красота и фитнес», — сказала она, попросив не использовать ее имя. «Каждый раз, когда я упоминала об этом, я получала так много ненависти в ответ… Это причиняет мне боль, это вредит моему бизнесу. Я перестала упоминать об этом. Этого просто не существует для многих людей».

«Что болит больше всего, так это то, что на самом деле это не [из-за закона], просто нет желания говорить об этом», — сказала она. «Люди отключаются».

В статье под названием «Как общественное мнение скрывается от правды» российский политолог Андрей Колесников и социолог «Левада-центра» Денис Волков пишут, что война стала «рутиной» для многих россиян.

«Невозможность влиять на происходящее заставляет людей меньше думать о глобальных политических проблемах и больше сосредотачиваться на повседневных темах, на жизни здесь и сейчас», — пишут авторы. Если россияне были шокированы началом войны в марте, сказали они, то к июню гораздо меньше людей назвали это самой важной проблемой для страны прямо сейчас.

И многим было легче присоединиться к «мейнстриму» поддержки или безразличия к войне, добавили они, назвав ее «самой удобной» позицией, которая не заставляет людей «наблюдать или, самое главное, думать».

После волны репрессий стало меньше голосов, публично выступающих против войны. Но некоторые остаются.



Фото из Гардиан.

За столиком у окна в московском кафе «Пушкин» Алексей Венедиктов громко осуждает конфликт как «катастрофический», на что официанты смотрят с тревогой. Бывший глава российской радиостанции «Эхо Москвы», которая была закрыта после ее публичной оппозиции войне, теперь объявлен иностранным агентом. «Я был врагом, теперь я предатель», — говорит он о своих отношениях с Владимиром Путиным.

Венедиктов в течение многих лет вел осторожную игру, защищая независимость своей радиостанции, сохраняя при этом хорошие отношения с высокопоставленными кремлевскими чиновниками. Все это закончилось после вторжения России в конце февраля.

«Я сказал своим сотрудникам, что закрытие Echo было ценой нашей свободы», — сказал он. «И ваша безработица — это тоже цена… Вы хотели свободы, я ее предоставил. Я был вашей крышей (защитой). Теперь мы расплачиваемся за это».

Он также дружил с такими людьми, как Маргарита Симоньян, глава телеканала RT и одна из главных фанатов войны на телевидении. «Я показал ей фотографии погибших детей в Мариуполе», — сказал он. «Я видел, как ее глаза стали стеклянными. А потом я услышал то, что слышу по телевизору: «Они сделали это с собой. Это постановочно. Это нацисты…» Поэтому мы больше не говорим. Я просто не понимаю, как она, как мать, может это допустить. И так в каждой семье».

…

«Я думаю, что наши ребята первоклассные», — сказал Дмитрий, который купил двойной чизбургер и большой картофель фри с несколькими пакетами соуса, все еще с логотипом McDonald’s. «Мы можем делать все те же вещи, ту же еду, тот же дизайн, без западных владельцев. Я надеюсь, что они все выброшены».

Но многие люди, особенно в деловых кругах, признают, что экономика пострадала и что худшее, возможно, еще впереди. «Мои родители выросли в стране, где не было иностранной конкуренции, и мы знаем, как это было», – сказал Александр Перепелкин, редактор Blueprint, издания о моде и культуре, директор по маркетингу, который регулярно работал с иностранными брендами. «Это было нехорошо».

Когда его издание запустило новый всплывающий магазин, обслуживающий местные бренды, в торговом центре Aviapark – одном из крупнейших в Европе – на этой неделе, это было приглушенное событие. «Мы не думаем, что сейчас самое время устроить большую вечеринку», — сказал он.

Но для других это именно то время, чтобы отпустить. «Я перестала говорить о политике и спецоперации после марта», — говорит Марина Белова, которая в среду вечером ела паэлью вдоль Москвы-реки. «Я боролась со своими родителями и поняла, что могу потерять их и никогда не менять их мнение в любом случае, это было чрезвычайно горько и подло. Я держу друзей рядом, стараюсь расслабляться, не думать о будущем. Я надеюсь, что скоро смогу снова путешествовать. Но я не знаю, что другие подумают обо мне, или что я буду делать, если встречу кого-то из Украины за границей».

Другие, казалось, были более мотивированы, отвергая то, что, как они утверждают, является западной пропагандой – в частности, обвинениями в зверствах – говоря, что то, как ведется война, находится вне их рук.

«Нам не за что себя чувствовать плохо», — сказал Вадим Пресняков, который катался на роликовых коньках в парке. «Нам говорят чувствовать себя виноватыми, но никто из нас ничего не мог бы сделать с тем, что происходит. И чем больше вы говорите людям, чтобы они чувствовали себя виноватыми, тем больше они просто отвергают вас».

Альтернатива очевидна: события плохо сложились для тех, кто даже слегка критиковал войну. Алексей Горинов, член Мосгордумы, выступавший против войны, был приговорен к семи годам лишения свободы в начале этого месяца за «дискредитацию российской армии».

«О каком конкурсе детского рисунка можно говорить ко Дню защиты детей… когда у нас есть дети, умирающие каждый день?» — сказал он, и это ключевое доказательство против него в суде.

«Самое печальное, что я не увижу свою собаку», — сказал он российской правозащитнице Еве Меркачевой, когда она посетила его в тюрьме на этой неделе. «Она не будет жива к тому времени, когда я буду освобожден» (газета Гардиан, Лондон – о Москве)