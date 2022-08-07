 

Секрет хороших отношений – Личное мнение

07.08.2022, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как вы уже знаете, меня нельзя ввести в заблуждение красивыми картинками счастливой семейной жизни, демонстрируемыми в соцсетях.


Фото: Соцсети

Я предсказала все разводы в среде наших селебрунишек.

Я прекрасно вижу, что тот же Богомолов пока ещё остаётся в отношениях с Собчак только потому, что мама её — сенатор, а ему после женитьбы на Ксюшеньке дали в управление театрик.

Костя соскочит, когда ему перестанет быть выгодно быть мужем неумной Ксюшади, которая, к слову, уже сильно нервничает, отчаянно сдвигая целлюлитными руками тощие груди.

Я прекрасно вижу голодных девок из зассанных подворотен, по двадцать лет живущих с дедушками, но не по большой любви, а по большой финансовой зависимости.

Я всё это и не только это вижу.

Однако умение видеть гниль под ярким фантиком не не мешает мне видеть настоящее и хорошее.

Так, например, в интервью об отношениях с мужем Наталья Подольская оборонила фразу, после которой я поняла, что эти самые отношения там — хорошие.

Одна фраза, сказанная походя, без пафоса, но в ней — секрет хороших отношений в любой семье.

Мы договариваемся во всем. Он уступает мне, я уступаю Володе.

Да, вот так просто: он уступает, я уступаю.

К сожалению, такие отношения редки. В основном, люди стремятся настоять на своём, ищут способы переубедить, а не уступить. Кто-то пытается переубедить тумаками, кто-то — выеданием мозга игольным ушком. Ни то, ни другое не работает.

Переубеждённых нет. Есть побеждённые и продавленные, но в глубине души оставшиеся при своём мнении.

И только пары, в которых люди друг другу уступают, причём делают это с искренним желанием, а не нехотя, по-настоящему счастливы.

Вы уступаете? Вам уступают? Или в вашей паре — другая модель отношений? Какая?

Я вас слушаю очень внимательно. Соскучилась по параду белых пальто. Выгуливайте!

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.22 / Кристина Асмус пошутила о разделе общего имущества с Гариком Харламовым

23.05.21 / Приказ сбить российский самолет отдал командующий ВВС Турции Абидин Юнал

13.11.21 / Феликс Юсуповов о расправе над царской семьёй

20.06.22 / «Девушка-мюсли»: авантюрный стиль поколения Z, основанный на любви к природе и базовым предметам одежды

28.08.20 / Скандалы: Страховщик перестраховался

30.07.22 / Бен Аффлек вновь исполнит роль Бэтмена в фильме “Аквамен 2”

07.10.20 / Хирург Роджер Лейр о своем сенсационном изучении инопланетных имплантатов

21.11.21 / Мнение: Удачных выходных, ребята

05.07.21 / Франция запрещает продажу напитков «Дюшес» и «Буратино»

09.06.21 / Увидеть сущность человека помогут его морщины: мнение экстрасенса и психологический подход

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика