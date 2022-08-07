Секрет хороших отношений – Личное мнение

Как вы уже знаете, меня нельзя ввести в заблуждение красивыми картинками счастливой семейной жизни, демонстрируемыми в соцсетях.



Фото: Соцсети

Я предсказала все разводы в среде наших селебрунишек.

Я прекрасно вижу, что тот же Богомолов пока ещё остаётся в отношениях с Собчак только потому, что мама её — сенатор, а ему после женитьбы на Ксюшеньке дали в управление театрик.

Костя соскочит, когда ему перестанет быть выгодно быть мужем неумной Ксюшади, которая, к слову, уже сильно нервничает, отчаянно сдвигая целлюлитными руками тощие груди.

Я прекрасно вижу голодных девок из зассанных подворотен, по двадцать лет живущих с дедушками, но не по большой любви, а по большой финансовой зависимости.

Я всё это и не только это вижу.

Однако умение видеть гниль под ярким фантиком не не мешает мне видеть настоящее и хорошее.

Так, например, в интервью об отношениях с мужем Наталья Подольская оборонила фразу, после которой я поняла, что эти самые отношения там — хорошие.

Одна фраза, сказанная походя, без пафоса, но в ней — секрет хороших отношений в любой семье.

Мы договариваемся во всем. Он уступает мне, я уступаю Володе.



Да, вот так просто: он уступает, я уступаю.

К сожалению, такие отношения редки. В основном, люди стремятся настоять на своём, ищут способы переубедить, а не уступить. Кто-то пытается переубедить тумаками, кто-то — выеданием мозга игольным ушком. Ни то, ни другое не работает.

Переубеждённых нет. Есть побеждённые и продавленные, но в глубине души оставшиеся при своём мнении.

И только пары, в которых люди друг другу уступают, причём делают это с искренним желанием, а не нехотя, по-настоящему счастливы.

Вы уступаете? Вам уступают? Или в вашей паре — другая модель отношений? Какая?

Я вас слушаю очень внимательно. Соскучилась по параду белых пальто. Выгуливайте!

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