«Начинающий военный преступник» — Роджер Уотерс обвинил Байдена в разжигании украинского конфликта

Рок-музыкант и экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN возложил ответственность за боевые действия на Украине на президента США Джо Байдена. По мнению Уотерса, именно администрация Байдена не смогла подтолкнуть власти Украины к переговорам. Кроме того, как заявил музыкант журналисту CNN, конфликт в сущности стал ответом на действия НАТО, которое подошло вплотную к российским границам.

В рамках этого тура выступаете ли Вы как человек, который не делает никому поблажек и всех одинаково критикует? Я почему спрашиваю: я ведь помню прошлый Ваш тур — я сам ходил на Ваше выступление, — и он был главным образом посвящён Трампу. А на нынешнем Вашем концерте Вы показываете монтаж с людьми, которых Вы считаете военными преступниками, и на экране, как я понимаю, появляется в том числе фотография Байдена с подписью: «Начинающий». Как это понимать?

РОДЖЕР УОТЕРС, музыкант: Момент с президентом Джо Байденом-то?

Да.

РОДЖЕР УОТЕРС: Ну, во-первых, он разжигает войну на Украине — а это уже очень серьёзное преступление. Почему США не стали подталкивать Зеленского, украинского президента, к переговорам, дабы тем самым убрать потребность в этой ужасной, кошмарной войне, в которой погибает столько — да мы даже не знаем сколько — украинцев и россиян?

Но Вы же ведь возлагаете вину на ту страну, в которую как раз и вторглись! Ну бросьте — у Вас всё вышло наоборот.

РОДЖЕР УОТЕРС: Тут такое дело — как с любой войной: нужно задавать вопрос, когда она началась, надо вспоминать историю. И можно сказать, что она началась в тот день, а можно — что она началась ещё в 2008 году, понимаете? Суть этой войны — в действиях НАТО, которое прижалось вплотную к российским границам, и ответных шагах. А альянс ведь обещал этого не делать Горбачёву, когда с ним вели переговоры о полном выводе советских войск из Восточной Европы.

На такие Ваши слова я не могу не ответить — а как насчёт нашей освободительной роли? Уж Вы-то должны понимать…

РОДЖЕР УОТЕРС: Нет у Вас никакой освободительной роли! Вы что вообще несёте?

А Вторая мировая что? Ваш отец на ней погиб! Ну бросьте же!

РОДЖЕР УОТЕРС: Вы во Вторую мировую и вступили-то только из-за нападения на Пёрл-Харбор. Вы же сохраняли полный изоляционизм вплоть до того печального, катастрофического, ужасного дня.



А я бы сказал, что мы в любом случае собирались в неё вступить — а те события нас только к этому подтолкнули. Но, как бы то ни было, США в неё всё-таки вступили — и слава богу! Разве не так? Вы же отца потеряли на фронтах Второй мировой. Слава богу, что США в неё вступили.



РОДЖЕР УОТЕРС: Ага, и слава богу, что русские к тому моменту в этой чёртовой войне практически победили. Двадцать три миллиона русских сложили головы, защищая от угрозы нацизма и меня, и Вас.



И, казалось бы, русские должны были усвоить урок той войны и не стали бы теперь вторгаться на Украину. Справедливо же?



РОДЖЕР УОТЕРС: Вот раз Вы, Майкл, читаете всё время, я бы Вам предложил пойти да ещё немножко почитать, а потом попробовать прикинуть, что бы сделали США, если бы китайцы начали размещать ядерные ракеты в Мексике и Канаде.



Да китайцам и некогда — пока мы тут разговариваем, они Тайвань окружают, так-то.



РОДЖЕР УОТЕРС: Ничего они не окружают! Тайвань — это часть Китая! И с этим ещё с 1948 года полностью согласно всё международное сообщество! А если Вы этого не знаете — значит, мало читаете. Вот идите и почитайте про это!



Мы сегодня тут хоть к каким-нибудь выводам пришли?



РОДЖЕР УОТЕРС: Да, пришли. Вернее, нет, не пришли — а всё потому, что Вы верите своей пропаганде, пропаганде своей стороны.



То, что считаете пропагандой Вы.



РОДЖЕР УОТЕРС: Ни права человека, ни Тайвань обсуждать нельзя, если перед этим реально не ознакомишься с предметом.



Роджер, если обсуждать права человека, то в списке нарушителей первым номером будут идти как раз китайцы! Почему речь всё время заходит про западный мир?..



РОДЖЕР УОТЕРС: Первым номером в списке, который составили вы! Китайцы ведь не вторглись в 2003 году в Ирак и не поубивали там миллион человек. Больше того, если мне не изменяет память… Погодите-ка минутку — а Китай вообще куда-нибудь вторгался и кого-нибудь убивал и вырезал?..



Своих же собственных граждан и вырезал. Своих же.



РОДЖЕР УОТЕРС: Чушь собачья! Это полная чепуха. Полная чепуха. А Вам бы пойти да почитать — только читайте что-то приличное…



Знаете, моя беда в том, что я слишком много читаю буклеты от ваших альбомов, так-то. Спасибо Вам, что согласились на это интервью. Благодарю Вас.



РОДЖЕР УОТЕРС: Вам спасибо, что со мной поговорили. Всегда приятно пообщаться.



Да неужто? Ну как скажете. (Смеётся.) Господи Боже! Какой же Вы всё-таки бунтарь!



РОДЖЕР УОТЕРС: Прошу Вас, не надо меня так называть.



Как не называть?



РОДЖЕР УОТЕРС: «Господи Боже».



Дата выхода в эфир 06 августа 2022 года.