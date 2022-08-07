Не в США: Продюсер Ротару назвал настоящее местонахождения певицы

Продюсер Софии Ротару опроверг слухи о ее переезде в США. Сергей Лавров назвал настоящее место ее нахождения.

После усложнения геополитической ситуации в мире некоторые российские селебрити поспешили покинуть страну. Долгое время не было никакой информации относительно нынешнего пребывания любимицы советской и российской публики Софии Ротару. Сейчас в СМИ и Сети появились слухи о том, что народная артистка и Герой Украины поселилась в Соединенных Штатах. Однако все это – неправда, заверяет ее продюсер Сергей Лавров.

Следует отметить, что на родине певицы, на Украине, к ней нет однозначного отношения. После начала спецоперации многие соотечественники призывали бойкотировать селебрити за отсутствие четкой позиции относительно происходящего. Кроме того, ее сын и внук, все это время находившиеся в Украине, были задержаны при попытке переправиться на территорию Молдавии. Напомним, на Украине все мужчины призывного возраста за редким исключением не имеют права покидать страну. Все это еще больше настроило земляков певицы против нее.

Однако сама артистка, несмотря на информацию о выступлениях в России, сейчас находится не в РФ. Также она и не думала о переезде за океан, объясняет Лавров. В связи с тем, что у артистки был юбилей, ей исполнилось 75 лет, она получила множество поздравлений как с Украины, России, так и ближнего зарубежья. Во время общения с администрацией звезды прозвучал и вопрос о ее месте нахождения. На самом деле она остается на территории Украины и никуда в ближайшее время не переедет. Причем живет она не в элитном поселке под Киевом, как многие селебрити, а в селе Марщиницы в Черновицкой области. Именно в этом населенном пункте почти на границе с Молдавией и родилась певица, потому и столь беспокойное время она решила переждать именно здесь. Когда она снова вернется в Киев и приедет ли снова с концертами в Россию, зависит от того, какие события произойдут далее.