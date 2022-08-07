 

Пропавшие в коллекторе Москвы рабочие оказались гражданами Киргизии и Таджикистана

07.08.2022, 20:45, Новости дня
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Трое пропавших рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы являются гражданами Киргизии и Таджикистана, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Двое – граждане Киргизстана, один из Таджикистана», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело одного из трех рабочих, пропавших в коллекторе, обнаружено в районе Марьинского парка.

Напомним, источник в ГУМЧС РФ по Москве сообщил, что спасатели в столичном районе Люблино извлекли из канализационного люка пять рабочих, провалившихся в шахту, работы по спасению остальных продолжаются.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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