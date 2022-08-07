 

Четыре мирных жителя ранены при обстреле окраин Энергодара ВСУ

07.08.2022, 20:45, Новости дня
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Четыре мирных жителя ранены в результате обстрела окраин Энергодара со стороны украинских силовиков, сообщили в администрации города.

Сообщается, что с 15 часов украинские артподразделения из различного вооружения, в том числе реактивной артиллерии, обстреливали окраины Энергодара.

«В результате применения кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» по садовому товариществу «Строитель» боевыми осколочными элементами ранены четыре мирных жителя, один из которых девочка-подросток, в состоянии средней тяжести она доставлена в медицинское учреждение Энергодара», – передает РИА «Новости» сообщение администрациии. Информация о пострадавших продолжает уточняться.

Отмечается, что при обстрелах пострадала и гражданская инфраструктура, повреждения получили два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория.

Ранее в администрации Энергодара сообщили, что вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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