Четыре мирных жителя ранены при обстреле окраин Энергодара ВСУ

Четыре мирных жителя ранены в результате обстрела окраин Энергодара со стороны украинских силовиков, сообщили в администрации города.

Сообщается, что с 15 часов украинские артподразделения из различного вооружения, в том числе реактивной артиллерии, обстреливали окраины Энергодара.

«В результате применения кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» по садовому товариществу «Строитель» боевыми осколочными элементами ранены четыре мирных жителя, один из которых девочка-подросток, в состоянии средней тяжести она доставлена в медицинское учреждение Энергодара», – передает РИА «Новости» сообщение администрациии. Информация о пострадавших продолжает уточняться.

Отмечается, что при обстрелах пострадала и гражданская инфраструктура, повреждения получили два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория.

Ранее в администрации Энергодара сообщили, что вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

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