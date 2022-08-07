Военные пяти стран прибыли на Балтфлот для участия в конкурсе «Морской десант-2022»

Военнослужащие Боливарианской Республики Венесуэла, Таджикистана и Южной Осетии прибыли на Балтийский флот для участия в международном конкурсе «Морской десант-2022», который состоится в рамках «Армейских международных игр – 2022» на полигоне Балтийского флота «Хмелевка», сообщили в Минобороны России.

«Прибывших военнослужащих встретили хлебом-солью, разместили на территории отдельного морского инженерного полка Балтийского флота, а также поставили на довольствие. Несколькими днями ранее в Калининградскую область прибыли команды Ирана и Гвинеи», – говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны.

В ближайшее время представители администрации конкурса проведут инструктаж участников и руководителей команд, доведут план проведения и условия проведения конкурса.

Международный конкурс «Морской десант-2022» пройдет в Калининградской области с 13 по 27 августа в рамках Армейских международных игр. В нем примут участие команды России, Ирана, Венесуэлы, Гвинеи, Таджикистана и Южной Осетии.

Ранее в Калининградской области прошли учения Балтийского флота с расчетами «Искандеров».

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