Мнение: Китайцы обогнали США в микроэлектронике, падение спроса на компьютеры и рекорд продаж айфона

1. Китайцы обогнали США в производстве микроэлектроники уже не только количественно, но местами и качественно. С объёмами всё давно понятно: на Китай и Тайвань приходится 50% мирового экспорта процессоров, здесь с китайцами никто не может сравнится (ссылка). Что касается технологий, то китайцы и здесь вырвались вперёд (ссылка):



Китай на год опережает США в освоении новейших техпроцессов в микроэлектронике.

Островной Китай (тайвань) освоил 7 нм техпроцесс в 2018 году.

Материковый Китай освоил 7 нм техпроцесс в 2021 году.

США (Интел) освоили 7 нм техпроцесс в 2022 году.

2. Персональные компьютеры десятилетиями были мечтой для очень многих людей. Помню, как школьником я прикидывал, сколько стоит подержанный монитор EGA, и какие игры на нём пойдут: тогда денег на минимально современный компьютер у меня не было, да и на вот этот монитор EGA тоже. Но в последнее время народ к персоналкам охладел (ссылка):



Глобальные поставки персональных компьютеров снизились до 71,2 миллиона единиц. Об этом сообщается в актуальном отчете Counterpoint.

По данным исследовательской компании, мировые поставки компьютеров в годовом исчислении упали до рекордного уровня — снижение составило 11,1 процентов, до 71,2 миллиона штук. Специалисты отметили, что это является самым большим снижением, начиная со второго квартала 2013 года. Данную ситуацию связали с падением производства в Китае и другими факторами.

«Региональные конфликты, а также глобальная инфляция привели к снижению спроса и потребительских расходов», — заявили аналитики Counterpoint. По словам экспертов, рядовые потребители и организации откладывают обновление своих устройств.

Полагаю, причина ещё и смартфонах, которые для обывателей почти полностью заменяют персоналки в быту. Новые мощные компьютеры нужны в основном лишь геймерам и профессионалам, вроде программистов, дизайнеров и видеоредакторов.

3. Между тем, продажи смартфонов серьёзно растут. Американский айфон поставил новый рекорд: во втором квартале Эппл смогла продать 48 миллионов телефонов с надкушенным яблоком. Айфоны сейчас ажиотажно раскупают и в США, и в Китае (ссылка).

Однако за этими рекордными показателями, скорее всего, стоит не рост благоденствия, а растущий страх потребителей. В США началась рецессия, хоть власти это и отрицают. Для населения это означает, что дорогие покупки в кредит надо делать вот прямо сейчас – потом, возможно, не будет ни денег, ни работы, ни возможности выгодно занять средства (ФРС поднимает базовою ставку).

Во-вторых, ещё более угрожающе выглядит сейчас ситуация вокруг Тайваня. Если там начнётся конфликт, мировые цены на микрочипы резко взлетят – возможно, не меньше, чем недавно взлетели цены на газ в Европе. А если США будут продолжать совать свой нос в дела Китая и Тайваня, это может привести к окончательному разрыву американо-китайских отношений.

Тогда об айфонах надолго придётся забыть и китайцам, и большинству американцев. Эппл в таком случае просто выгонят с китайского рынка и лишат китайских поставщиков, что сделает яблочную продукцию куда менее доступной и конкурентоспособной.