Пикси-боб для женщин старше 60 лет: особенности и разновидности трендовой стрижки на лето

Самая модная прическа лета-2022 для женщин старше 60 лет – это пикси-боб. Короткие волосы в этом сезоне стали более популярными, чем когда-либо. Они кажутся невероятно освежающими и легкими, и не имеет значения, сколько женщинам лет – 20, 30 или далеко за 50. Дамы любого возраста хотят иметь модную стрижку и хорошо выглядеть. И, становясь старше, женщина ни в коем случае не должна жертвовать стилем и красотой.

Если не получается сделать выбор между двумя трендовыми стрижками этого лета, значит, нужно остановиться на шикарной, женственной и универсальной прическе пикси-боб.

В чем особенность трендовой стрижки

Классический боб выглядит очень стильно, пикси смотрится современно. Пикси-боб – это сочетание двух этих популярных стрижек, поэтому она представляет собой нечто среднее между ними – не слишком длинная и не слишком короткая. Образ с такой прической получается одновременно и повседневным, и элегантным.

Она берет лучшее от обеих стрижек и является компромиссом для тех, кто хочет перемен, но не решается стричься слишком коротко. Пикси-боб – явление в мире моды не новое, прическа уже была на пике популярности в 90-х годах. Почти 30 лет спустя она возвращается и становится любимицей многих знаменитостей.

Кому можно носить пикси-боб

Пикси-боб — универсальная трендовая прическа, имеющая множество вариаций. Стрижка может быть многослойной прямой, асимметричной, с подрезом. Она подходит практически всем женщинам, независимо от возраста, и может быть адаптирована к любому типу лица и к любой структуре волос. Женщинам с узким лицом лучше остановиться на объемной многослойной стрижке, а круглолицым стоит выбирать удлиненные варианты пикси-боба.

Короткие прически с челкой для дерзкого образа

Согласно тенденциям 2022 года, чем больше слоев и ярусов у стрижки, тем лучше. Многослойный пикси-боб с челкой выглядит очень круто и отлично подходит для женщин старше 60 лет, которые хотят выглядеть современно и даже дерзко. Кроме того, такая стрижка добавляет волосам объема и визуально делает моложе на несколько лет.

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Если нет желания и времени на сложные укладки, пикси-боб с челкой – как раз подходящий вариант. Шикарная, современная, повседневная и легкая в уходе стрижка – это идеальное решение для пожилых женщин.

Неровный пикси-боб с челкой

Этот вариант – современный и свежий взгляд на пикси-боб для женщин старше 60 лет. Чтобы добиться небрежного вида, верхние волосы укладываются слоями. Эта короткая стрижка немного напоминает маллет – культовую прическу 90-х, но только она немного короче. Многослойная стрижка придает коротким волосы объема и подвижности, а также заставляет выглядеть моложе и свежее.

Модная омолаживающая прическа

Благодаря множеству вариаций пикси-боб, несомненно, является одной из наиболее выгодных стрижек для женщин старше 60 лет.

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Стрижка с “перьями” особенно популярна летом, при этом она подходит женщинам всех возрастов. В этой модной прическе объем присутствует как на затылке, так и по бокам. Поскольку разная длина и разные уровни создают больший объем, короткая прическа идеально подходит женщинам с тонкими волосами.

Кудрявая стрижка пикси

Этим летом очень популярны легкие в уходе кудрявые прически на коротких волосах. Кудрявый пикси-боб очень освежает, его можно адаптировать к любому стилю и типу лица. Не имеет значения, натуральные кудри или нет, главное, чтобы они были.

Пикси-боб с подрезом (главное фото)

Разве прически с подрезом подходят только молодым девушкам? Конечно же, это не так! Модная стрижка пикси-боб абсолютно не противоречит зрелому возрасту. С одной стороны волосы подстрижены намного короче, так что верхние пряди мягко свисают над короткими. Шикарный, дерзкий и современный пикси-боб с подрезом – великолепный выбор для тех, кто не боится перемен и любит эксперименты с волосами. Такая прическа создает ощущения ретро-стиля и напоминает о 90-х годах.