 

Худеем в парикмахерской: асимметричный боб и другие прически, которые визуально уменьшат лицо

07.08.2022, 20:25, Разное
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Некоторых девушек беспокоит круглая форма лица. Они считают, что она визуально прибавляет им несколько килограммов.

Стоит сказать, что круглая форма, как, собственно, и любая другая, – это совсем не недостаток и стеснятся ее не стоит. Совершенно нет необходимости как-то ее скрывать и пытаться уменьшить – можно смело закладывать волосы за уши, делать пучок на затылке или конский хвост. Все эти варианты будут только придавать образу более моложавый вид. Многие знаменитости совершенно не стесняются и не скрывают своего круглого лица.

Но если все-таки хочется зрительно сделать лицо более узким и вытянутым, то нужно знать несколько хитростей, касающихся причесок. Есть четыре прически, которые отлично справятся с задачей. На них делают ставку известные стилисты, и такие прически можно увидеть на знаменитостях.

Большим преимуществом круглого лица является то, что для этой формы подходит пробор как посередине, так и сбоку, поэтому не придется ограничиваться одним стилем. Завитые и пушистые волосы также не находятся под запретом, но в этом случае нужно соблюдать одно правило, о котором будет рассказано ниже.

Асимметричный боб

Основа этой непринужденной прически – удлиненный боб с боковым пробором и естественными волнистыми локонами, придающими прическе текстуру и объем. Создать нежные волны можно с помощью плойки, главное – начинаться они должны не выше ушей, чтобы не добиться обратного эффекта.

Для асимметрии меньшую часть волос нужно заложить за ухо, а большую оставить свободной. Обязательно добавить серьги.

Пряди, обрамляющие лицо

Вернулась прическа из девяностых с распущенными по бокам прядями. Она оптически сужает и вытягивает лицо, поэтому хорошо подойдет для круглолицых. Нужно разделить волосы спереди средним пробором и распустить. Остальные волосы собрать в пучок на макушке или затылке.

Прическа Джиджи Хадид выглядит по-молодежному, а у Сары Хайленд – более элегантно.

Короткая челка

Круглому лицу хорошо подходит челка, но важно правильно ее выбрать. Она не должна быть ниже бровей, и лучше всего подстричь ее по бокам. Еще один удачный вариант – более длинная и подкрученная челка-шторка.

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Она хорошо сочетается с волосами до плеч. Более короткие пряди красиво обрамляют лицо.

Прямой пробор

Круглому лицу отлично подходят волосы с пробором посередине. Если они длинные, лучше всего носить их распущенными.

Отдельные пряди можно завить плойкой. Завивать следует только на уровне от ушей и ниже, иначе лицо будет смотреться еще шире.


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