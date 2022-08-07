Мнение: Блюдо для любителей словесных баталий на темы морали

(По-моему, совершенно чудесный, поистине шукшинский экземпляр, живо напоминающий незабвенный рассказ “Срезал!”)

Я предлагаю всем желающим ознакомиться с полемикой, в которой я поучаствовал опять же в журнале Тарлифа. Моего собеседника представили как “блестящего полемиста”, который до этого будто бы “одной левой” “срезал” случайного посетителя ЖЖ Тарлифа, пытавшегося что-то лопотать в зашиту детей и доказывать, что детей бить нехорошо.

Естественно, я не мог не заинтересоваться и попытался побеседовать с “блестящим полемистом” (его имя – Березин) сам. Вот что из этого получилось.

… Я: Пассаж насчет “исследования моральной нормы” довольно сомнителен. Ибо суть морали, на мой взгляд – как раз в том, что ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. А в противном случае это уже не мораль вовсе. “Воровать нехорошо” – моральная норма. “Воровать нехорошо потому что…” – это уже рассуждения старого и мудрого вора в законе.

А насчет фразы, вызвавшей ваше беспокойство – так я просто проверял, согласитесь вы с ней или нет. Вы, как я понимаю, не согласны. Позвольте полюбопытствовать – с чем именно? С частью предложения ДО тире – или все ж ПОСЛЕ? Или с обеими частями?

Березин: Во-первых, я с вами не соглашусь по поводу механизма морали. Мораль релятивна – что хорошо в XXI веке, было дурно в XVI. Что считается моральным в Москве не всегда является таковым в Эр-Рияде. Но мы живём не в стеклянных банках, общество постоянно меняется, и моральные институты -= вплоть до мини-юбок – вместе с ним.

Во-вторых, вы говорите не совсем то, что я. Вот если бы вы сказали “Воровать всегда плохо” – нет оправдания этому греху, то я предолжил бы вам исследовать модельную ситуацию человека, угнавшего автомобиль, чтобы отвезти в больницу рожающую жену.

Исследование моральной нормы – занятие важное, потому что нужно в быстроменяющемся мире понять смысл слов. Что именно воровство, что под ним понимать, etc.

Вот в отличном от моего, мусульманском мире другие моральные нормы. Разве не законен интерес даже в терминах “а почему у них так?” Неужто этот интерес превратит нас в воров в законе?

В-третьих, насчёт этой фразы. Я не просто с ней не согласен. Я считаю, что она тут не к чему. Это как известний анекдот: “Прибор? – 25. – Что “25”?! – А что – “Прибор”?” Вы приписали ком-то непонятное суждение – кому, я не знаю. Суждение невнятно-кровожадное, и я сказал всего лишь, что если вы думаете, что это моё суждение, то надо привести некие доказательства.

Если вы приписали его мне случайно, то нужно извиниться за этот эксперимент и продолжить разговор.

Я: У вас очень забавная логика. Фактически, вы утверждаете, что если из правила есть исключения, то это уже как бы и не правило вовсе, и его ПОЭТОМУ можно нарушать ВСЕГДА. И я понимаю, в чем ваша ошибка. Вы то ли вольно (ради победы в споре), то ли невольно (просто не продумав вопрос), отождествляете правила морали и физические (логические) законы. Это, знаете ли, у Поппера: “если из теоретического рассуждения P должно следовать эмпирическое следствие Q, а на практике этого не наблюдадается – ЗНАЧИТ, теоретическое рассуждение P неверно”. Позитивизм в чистом виде!

Однако очевидно, что с моральными правилами дела обстоят совсем не так. Это – не наука. Это – ОЦЕНКА. Ведь в чем, собственно, функция морали? Она задает оценочную шкалу в отношении поведения членов общества.

То есть, совсем уж на пальцах: если я говорю “воровать нехорошо”, а вы – “а я вам придумаю пример, когда воровать можно и даже нужно!” – то вы НИЧЕГО тем самым НЕ ДОКАЗЫВАЕТЕ.

И насчет фразы – ну что это вдруг за цыганщина у “блестящего полемиста”? “Я не я, лошадь не моя, фраза тут ни к чему…” А вы отвлекитесь от данного разговора (надеюсь, эта функция вам доступна). Вот – есть фраза. ОТНЕСИТЕСЬ к ней. Согласны вы с ней, не согласны? Если да, то с чем именно? Если нет – то опять же, с чем именно?

Березин: Нет, с логикой у меня всё нормально. Я считаю, что есть правила, есть исключения из правил и есть границы их применимости.

Мысль “это уже как бы и не правило вовсе, и его ПОЭТОМУ можно нарушать ВСЕГДА” придумали вы – только что, а зачем – ради ли спора или просто так – я не знаю.

Давайте сначала разберёмся с этим, а потом продолжим.

Я: А что именно вам непонятно?

Березин: Зачем вы приписали мне свой вывод.

Я: То есть вы, опять же, не согласны с утверждением “…это уже как бы и не правило вовсе, и его ПОЭТОМУ можно нарушать ВСЕГДА”? Вы-то считаете, что наличие исключений у правила никак не отменяет само правило?

Березин: Нет, мы не можем продолжать разговор, и вот почему.

Я отвечал на ваш вопрос.После этого написали: “У вас очень забавная логика. Фактически, вы утверждаете, что если из правила есть исключения, то это уже как бы и не правило вовсе, и его ПОЭТОМУ можно нарушать ВСЕГДА. И я понимаю, в чем ваша ошибка”.

Ничего подобного я не говорил. Это – не мой вывод, а ваш, вы приписали мне некую вашу собственную мысль и стали с ней спорить.

Точно так же, как сначала начали мне приписывать какую-то другую фразу и предлагать обсудить согласен ли я с ней. Оказалось, что это был эксперимент, и тут, видать, какой-то эксперимент – только отчего-то вы об этих экспериментах не предупреждаете, а чуть что кричите: “Что это у вас за цыганщина!” – и прочие мне непонятные ужасы.

Так что ту два пути – либо вы мне объясните, что хотите, и зачем за меня придумываете какие-то мысли и с ними спорите. Либо вы будете сражаться с кем-то мне не видимым, говорить и говорить всякие учёные слова, а я вас восхищённо слушать и записывать в книжечку.

Я: Понимаете ли, товарищ Березин, разговор двоих – это попытка каждого понять ход мыслей собеседника. Не заучить наизусть высказывания собеседника, а понять, ЧТО он говорит и ЗАЧЕМ говорит. Я вам по мере сил предоставляю возможность узнать, как я понимаю общий ход ваших мыслей, даю свою интерпретацию.

Вы же в ответ, что твой лектор по научному коммунизму, отчего-то обижаетесь и требуете привести ЦИТАТЫ из себя самого, обиженно заявляя всякий раз “Но я этого не говорил!” А зачем мне приводить из вас цитаты? Мы ж не на допросе. Мне ведь хочется понять вашу внутреннюю логику.

Представим, что некто с большим пафосом заявляет: “Чуден Днепр при тихой погоде!..” и т.д. И собеседник его заинтересованно спрашивает: “О! Так вы, значит, любите Днепр? А..” “Кто? Я?! – возмущенно перебивает некто. – Да как вы смеете! Зачем вы ЗА МЕНЯ ПРИДУМЫВАЕТЕ!? Когда это я сказал, что люблю Днепр? А?!” “Но… – бормочет несчастный собеседник. – Вы же сказали… Я подумал…Разве вы не согласны?” “А вот не надо думать! – гремит некто. – Не надо мне приписывать какую-то фразу и предлагать обсудить, согласен ли я с ней!”

“А как же тогда разговаривать?” – изумляется собеседник. “Как положено! – обрывает некто. – Вот, например, вы говорите мне: вы сказали, уважаемый Некто, что “редкая птица долетит до середины Днепра”. Я соглашусь – да, говорил. Вы продолжаете – а какую, дорогой Некто, птицу вы имели в виду? Какой, так сказать, породы? Ворону, сойку? Может быть, страуса? А я вам с удовольствием расскажу все, что знаю о птицах, о страусах, о полетах над различными водными поверхностями… Это будет хороший, приятный ДИАЛОГ”

Собеседник протестует: “Но я не хочу о птицах! Я хочу о Днепре! Вот мне показалось…”

Некто, наставительно: “Мысль о том, что я якобы люблю Днепр, ПРИДУМАЛИ ВЫ, ТОЛЬКО ЧТО, А ЗАЧЕМ – НЕ ЗНАЮ”.

“Так значит, вы не любите Днепр?” – спрашивает уже совершенно сбитый с толку собеседник.

“Нет, это ВЫ мне сначала объясните, зачем вы приписали мне свой вывод!” – отвечает Некто.

“Так что, про свое отношение к Днепру вы мне так ничего и не скажете?” – вздыхает собеседник. И вот тут Некто выдает суперТираду:

– НЕТ, МЫ НЕ МОЖЕМ ПРОДОЛЖАТЬ РАЗГОВОР, И ВОТ ПОЧЕМУ. НИЧЕГО ПОДОБНОГО Я НЕ ГОВОРИЛ. ЭТО – НЕ МОЙ ВЫВОД, А ВАШ, ВЫ ПРИПИСАЛИ МНЕ НЕКУЮ ВАШУ СОБСТВЕННУЮ МЫСЛЬ И СТАЛИ С НЕЙ СПОРИТЬ. ТАК ЧТО ТУ ДВА ПУТИ – ЛИБО ВЫ МНЕ ОБЪЯСНИТЕ, ЧТО ХОТИТЕ, И ЗАЧЕМ ЗА МЕНЯ ПРИДУМЫВАЕТЕ КАКИЕ-ТО МЫСЛИ!

Несчастный любитель разговоров о Днепре удаляется, совершенно посрамленный “блестящим полемистом”.

ЗАНАВЕС (2005)

Как ни удивительно, но этот текст я написал РОВНО 17 лет назад, в 2005 году. Да, у меня старый ЖЖ. И надо признать, что культура полемики в ЖЖ с тех пор едва ли повысилась. Наоборот – сегодня всё как бы и не еще хуже, чем тогда.

Хотя главная проблема остается всё той же: люди у нас в стране упорно видят целью любого спора “победу” в споре, и в результате в 99% случаев любой спор мигом заходит в тупик, переходит в склоку и заканчивается взаимным забаниванием. “Победа” в споре – это вообще свойственный нашему все еще крестьянскому в основе народу приоритет силы над умом: “выиграл” тот, кто оппонента переорал или еще каким-то образом “забил” (лучше, конечно, физически). Да что говорить, если у нас и государство такое же?

Тогда как суть любой полемики – стремление прийти к консенсусу. Но этого всем нам еще плыть и плыть…