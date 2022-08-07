Мнение: О фиксации военных преступлений Украины

О фиксации военных преступлений Украины

Сказать, что Украина после 1991 года была в центре европейского, а тем более мирового внимания нельзя. Подавляющее большинство иностранцев на вопрос об Украине могли вспомнить разве что Чернобыль, братьев Кличко и проституток. Потом был всплеск интереса на рубеже 2004/05 годов, когда в Киеве бушевала «оранжевая революция», к организации которой приложили руку западные специалисты.

Затем во время Ющенко в стране работало много западных специалистов, большинство которых прямо или косвенно продвигали интересы своих нанимателей, но некоторые политологи и социологи пытались быть объективными, изучая всю палитру мнений. Хотя когда мы с коллегами (я был тогда депутатом местного совета и активистом одной из Донбасских общественных организаций) им рассказывали о возрождении при поддержке официальной власти нацизма и неизбежно последующем конфликте между необандеровскими и прорусскими регионами, они воспринимали наши опасения как крайне гипертрофированные, а нацизм списывали на игры маргиналов.

Второй резкий всплеск мирового интереса к Украине был в 2013/14 году, когда сотни иностранных журналистов прилетели для освещения государственного переворота. Естественно информация в их СМИ подавалась крайне однобоко: 95% зарубежных журналистов не покидали Киев и откровенно подыгрывали Майдану, но были и те, кто не поленился отправиться в русскоязычные регионы.

Мы тогда их водили по Донецку, где начиналась Русская весна, рассказывали о наших проблемах, объясняли суть происходящего. Для прилетевших в Донбасс сотрудников одной очень серьезной международной конторы мы с коллегами создали целое досье, освещающее нарушение прав русскоязычных граждан в различных сферах жизни.

В результате с некоторыми иностранцами удалось наладить человеческие отношения, хотя было видно, что они в лучшем случае остаются нейтральными, а то и сочувствуют «сделавшим демократический выбор» украинцам. Впрочем, полагаю, что начни они работать объективно, их материалы были бы положены под сукно их непосредственным начальством. Причем это касается как «независимых» журналистов, так и работников международных структур, которые пользуясь своим положением, свободно работали по обе стороны линии фронта с 2014 по 2022 год.

Не могу говорить обо всех иностранцах, но у некоторых за годы войны мнение поменялось. Они регулярно видели реальные очень грязные дела героев АТО, сталкивались с нацистами и узнавали, чья артиллерия расстреливает города. Так что они пытались задокументировать происходившее и хоть как-то повлиять на украинских силовиков.

Примером одной такой попытки заставить ВСУ быть людьми может быть письмо Председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильды Богнер, направленное генерал-лейтенанту Александру Павлюку 25 января 2022 года. Официальные копии этого письма были отправлены еще целому ряду киевских чиновников, которые или не отреагировали вовсе или ограничились пустыми отписками. Поэтому документ был передан нескольким гражданским активистам. Так копия этого объемного документа дошла и до меня.

Документы на украинском под спойлером.



Письмо написано по результатам мониторинга, который проводили сотрудники ООН с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.

Большую часть письма составляет многостраничный список с перечнем убитых и раненных, а также скрупулезного перечисления разрушенных жилых домов и объектов инфраструктуры. То есть у меня в руках безэмоциональная статистика того кошмара, который устроил Киев в непокорном регионе. Однако есть в документе и эмоциональные моменты, когда Матильда обращается к украинскому генералу.

При этом, читая письмо, нужно учитывать, что госпожа Богнер, во-первых, очень лояльна к Киеву, а во-вторых, дипломат и выражается с максимально возможным тактом, тщательно обернув свои реальные мысли в приятную для адресата мишуру. Например, она написала: «Хотела бы Вам напомнить, что … все стороны конфликта обязаны придерживаться применимых норм международного гуманитарного права». В переводе с дипломатического языка на простой это значит: «генерал, ваши солдаты настолько массово и грубо нарушают правила войны, что уже невозможно на это закрывать глаза!»

Или вот: «…я была бы благодарна, если бы Ваше командование провело необходимые внутренние проверки по соблюдению вышеупомянутых норм международного гражданского права подразделениями вооруженных сил Украины, огонь которых вероятно привел к вышеупомянутым случаям гибели или ранения гражданских лиц…» Перевожу: «объясните вашим уродам, что нельзя просто так по своему желанию расстреливать людей и стрелять по жилым кварталам. Это военное преступление».

«… я хотела бы затронуть с вами вопрос о размещении военных объектов в населенных пунктах… наш мониторинг … обнаружил четкую взаимосвязь между присутствием военных подразделений под вашим командованием в населенных пунктах и жертвами среди гражданского населения» Тут даже перевод не нужен. Там где появляются боевики с тризубом на кокарде, начинает литься кровь.

«Я хотела бы напомнить, что в соответствии с обычным международным гуманитарным правом стороны вооруженного конфликта должны избегать размещения военных объектов в пределах или вблизи густонаселенных районов».

Выходит практика размещения украинской военной техники среди жилых домов, а личного состава ВСУ в школах с больницами и превращения простых горожан в живой щит, была широко распространена в ВСУ задолго до начала российской спецоперации. И об этом говорят не просто журналисты, а официальные ооновские лица.

Ну а дальше Матильда пишет много красивых слов о том, что солдаты должны заботиться о безопасности гражданских лиц, стараться избегать случайных убийств мирного населения и разрушения гражданских объектов или, как госпожа Богнер выразилась: «по крайней мере свести такие случаи к минимуму».

И вишенкой на торте смотрится фраза: «Я хотела бы призвать Вас обеспечить чтобы вооруженные силы под Вашим командованием всегда уважали обязательства в сфере международного гуманитарного права». Несмотря на то, что слова обращены в форму пожелания, это очень серьезное заявление. По сути, это прямое обвинение украинских силовиков в массовом совершении военных преступлений.

Кроме того в письме есть различные таблицы и графики из которых можно сделать интересные выводы.

Вот, например, таблица, в которой проанализированы места, где в результате обстрелов погибли мирные жители. 81,4% убитых приходится на территорию Народных республик и еще 2,3% на серую зону. На контролируемую Украиной часть Донбасса пришлось соответственно 16,3% смертей мирных жителей. Разница колоссальная и свидетельствует о том, что именно ВСУ виновны в подавляющем большинстве смертей, так как именно они расстреливали города республик.

Таблиацы и инфографика на украинском под спойлером.



Таким образом, специалисты ООН свидетельствуют: украинские силовики массово и открыто нарушали международное гуманитарное право, но никто из европейских или американских политиков не прилагал усилий чтобы остановить убийство жителей востока Украины вооруженными силами Киева.

https://zen.yandex.ru/media/id/5a86b0e9a815f1cda564c5fe/oon-zafiksiroval-voennye-prestupleniia-ukrainy-62e2ed82094781424e4f4ec2?& – цинк

Стоит отметить, что практически все "рекомендации ООН" относительно совершаемых Украиной военных преступлений, которые приводятся в указанных документах, перекочевали уже в обвинительном ключе в свежий доклад "Международной Амнистии", который вызвал на Украине целую истерику и отставку главы украинского филиала "Международной Амнистии", которую просто отстранили от подготовки доклада, так как даже в такой грантоедской организации как "Международная Амнистия" прекрасно понимали, что никакой объективности, даже декоративной от нее не дождаться. Отдельно стоит отметить тот момент, что шайка Зеленского вопит по поводу того, что "Международная Амнистия" обвиняет ВСУ в большом кол-ве жертв из-за размещения войск в школах и городских кварталах, указывая, что ВСУ нельзя в этом обвинять, потому что Россия напала. Как видим из документов ООН, ВСУ в этом обвиняли еще до начала СВО. Разумеется, у нас об этом прекрасно знают с 2014 года. Тут конечно цимес в том, что сейчас эта тема через доклад "Международной Амнистии" просочилась в западную прессу и шайка Зеленского сейчас спешно тушит этот пожар, обвиняя "Международную Амнистию" в том, что она помогает Путину. Хотя в сухом остатке речь идет лишь о желании шайки Зеленского уйти от ответственности за совершаемые системные военные преступления, прямую ответственность за которые несет в том числе и сам Зеленский.

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