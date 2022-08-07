Поделить и радоваться? – Личное мнение

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских фигуристов от международных соревнований. Напомню, первоначально решение было принято ещё весной.

«Конечно, так проще поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы — честный спорт (fair play)», — прокомментировала ситуацию Этери Тутберидзе.



Фото: Соцсети

Не соглашусь с Этери в той части — про радость. Радости тут вообще ни для кого никакой.

Во-первых, решение Союза конькобежцев лишает любителей спорта зрелищности соревнований.

Публика во всём мире шла конкретно на российских спортсменов, логично ожидая, что именно они покажут самое интересное. Теперь же трибуны будут полупустые.

— Насколько сильно на мировую «фигурку» влияет отстранение наших фигуристов? Условно говоря, тяжело будет в Будапеште на чемпионате Европы собрать полный зал без россиян?

— Очень тяжело. И не только в Венгрии — в любой стране. На российских спортсменов очень многие шли, покупали билеты. Мне кажется, без российских фигуристов всем будет трудно. интервью с директором Федерации фигурного катания Венгрии, МатчТВ.

Круто, наверное, соревноваться при пустых трибунах. Столько драйва, поддержки, ага. И проводящие чемпионаты страны тоже очень рады, что билеты никому не нужны.

Во-вторых, что это вообще за медаль чемпиона такая, если её вручили за победу в отсутствие сильнейших спортсменов?

В каком году ты выиграла чемпионат? А, в 2022, когда не было россиян? Ну, понятно, какого качества у тебя медаль.

И зарубежный спортсмен со своей медалью будет чувствовать себя не совсем чемпионом. Точнее, совсем не чемпионом, потому что он и без чужих слов тоже всё понимает.

Такая позиция международного союза обесценивает вообще все достижения на чемпионатах. Не только для зрителей, но и для спортсменов, в первую очередь.

«Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас — это абсурд. Знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира. Считаю это ужасающей ошибкой группы людей, оказавшейся у власти принятия решений. Помоги нам, господи, всем выйти из этой ситуации», — написала Этери Тутберидзе.

Действительно, ну какие нафиг титулы могут быть? Чемпион — это сильнейший. А если сильнейших не допустили, то победитель таких соревнований — не чемпион.

Ну, даже не знаю, как правильно назвать это звание. Получемпион? Чемпион двора?

В-третьих, и самое главное — а, собственно, в чём российские спортсмены провинились? За что их отстраняют от чемпионатов и первенств? За что ломают карьеры?

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