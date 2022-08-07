 

Мнение: Всемирный день

07.08.2022, 19:45, Разное
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Вчера отмечался Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. День, понятно, выбран не случайно – годовщина атомной бомбардировки Хиросимы.

Его отмечают, о случившемся помнят, правда, очень избирательно: то, что бомбили Хиросиму, вспоминают, а вот кто именно бомбил – стараются не заострять. Бомба сама прилетела.

В России этот день проходит незамеченным, что тоже вполне понятно: единственной надеждой Кремля сегодня является именно ядерное оружие. Только оно позволяет еще держаться за фантом военной мощи. Триллионные расходы на армию исчезли туда же, куда и все остальные триллионы – в никуда, поэтому остается держаться зубами за советские «калоши».

Тут не до запретов.

Источник: Эль Мюрид


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