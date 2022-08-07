 

Выход из Болонского процесса: правительство обосновало необходимость раздельного обучения

07.08.2022, 19:33, Разное
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Министерство просвещения предложило к 2025 году вернуться к историческим традициям российского школьного образования. Чиновники сочли необходимым снова разделить учащихся по гендерному признаку. Проект реформы предполагает два варианта: при первом школьники будут обучаться в мужских и женских классах, при другом – в отдельных школах.

Замминистра просвещения Сергей Сельский назвал выход из Болонского процесса «давней мечтой» и началом эпохи возрождения Отечества.

«Пора возрождать лучшие традиции отечественного образования, а самое лучшее в мире образование у нас было когда? При Российской империи. В эти славные времена мальчики и девочки учились отдельно, по специальным программам. Это привело к небывалому рывку вперёд», – заявил он.

Чиновник предложил существенно дифференцировать школьную программу в зависимости от пола. Будущих матерей планируют освободить от изучения точных наук и физкультуры, а для защитников Родины облегчат изучение гуманитарных предметов. Из программы целиком уберут юридические дисциплины; изучение иностранных языков будет доступно либо в специализированных учебных заведениях, либо за дополнительную плату. 

Инициативу коллег поддержали в Минобрнауки – в ведомстве тоже допустили, что учредят отдельные вузы для мужчин и женщин, однако в силу временных трудностей с финансированием скорее запретят россиянкам получать в/о.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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