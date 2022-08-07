Глава немецких левых прогнозирует социальную катастрофу в Германии

Германию ждут трудные времена из-за неблагоприятной экономической обстановки, заявил в интервью телеканалу ARD сопредседатель партии “Немецкие левые” и депутат Европарламента Мартин Ширдеван.

Политик заявил, что “нашей стране грозит социальная катастрофа, ужасная нехватка энергии, которая уже начинает ощущаться, а также инфляция, из-за которой люди не могут позволить себе покупать продукты питания, а арендная плата растет”.

Ширдеван также подверг резкой критике федеральное правительство Германии, заявив, что оно не спешит решать проблемы.

По его словам, ухудшение экономической ситуации может также привести к “кризису демократии” в стране. Это приведет к резкому росту популярности правых групп.