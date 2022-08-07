 

Премьер-министр Израиля заявил, что операция “Рассвет” достигла своих целей

07.08.2022, 19:25, Разное
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Газета “Едиот Ахронот” сообщила, что Яир Лапид, премьер-министр Израиля, заявил, что операция “Рассвет” достигла своих целей.
По данным газеты, политик заявил, что “цели операции были достигнуты, и сейчас мы находимся на заключительном этапе”.

По данным канцелярии Лапида, он посетил Южный военный округ, а также пограничную зону с сектором Газа. Он встретился с министром обороны, чтобы обсудить ситуацию, и с генерал-лейтенантом Авивом Кохави (начальник генерального штаба), он также встретился с Лапидом.

Премьер встретился с мэрами южных городов и главами местных советов и рассказал им о встрече генеральных директоров министерств по поводу своевременной помощи.


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